Анджелина Джоли превратила личную драму в новый фильм.

Новый фильм Анджелины Джоли родился из глубоко личной истории и, по словам самой актрисы и режиссера, связан с «очень тяжелым периодом» ее жизни.

В картине «Без крови» (Without Blood), которая выходит в кинотеатрах 18 сентября, Сальма Хайек Пино и Демиан Бичир играют двух людей, которые спустя годы после войны и пережитой травмы вновь встречаются друг с другом. Джоли рассказала PEOPLE, работа над эмоциональной экранизацией одноименной повести Алессандро Барикко, написанной в 2002 году, началась целых десять лет назад, передает news.am

«Кто-то подарил мне эту книгу десять лет назад. В моей жизни был тяжелый период, и это была одна из немногих вещей, которые у меня тогда были с собой в багаже», — вспоминает актриса, воспитывающая шестерых детей.

Действие книги Барикко разворачивается после войны, и в тот момент история стала для Джоли неожиданным источником вдохновения.

«Я переживала трудный период, и эта книга стала для меня способом исцелиться. Я написала сценарий просто для того, чтобы побыть с этой историей, прожить ее», — объясняет обладательница «Оскара».

При этом Джоли даже не рассчитывала когда-либо увидеть свой сценарий на большом экране. «Я никогда всерьез не думала, что фильм будет снят. Я вообще не писала его для того, чтобы когда-нибудь кому-то показать», — признается она.

Спустя несколько лет Джоли спросили, есть ли у нее какой-нибудь готовый материал, однако она не сразу решилась сама занять режиссерское кресло.

«Я знала, что к этой истории будет очень тяжело подступиться, и это непростой фильм. И я не смогла бы снять его без великолепных актеров», — говорит она.

Одной из них стала Сальма Хайек Пино. Актриса согласилась на участие в проекте, узнав, что режиссером будет Джоли.

Хайек называет Джоли «потрясающим режиссером, но также и другом». По ее словам, разговоры, во время которых они вместе прорабатывали нюансы «Без крови», были «восхитительными». «Я люблю ее образ мыслей и понимаю ее. Поэтому, когда ты знаешь, что человек тебя понимает, ты чувствуешь себя в безопасности и можешь оставаться собой при любых обстоятельствах», — говорит 60-летняя Хайек.

В центре сюжета «Без крови» — Нина в исполнении Хайек и Тито, которого играет Бичир. Они сталкиваются из-за акта насилия, произошедшего много лет назад, и пытаются разобраться с его тяжелыми последствиями.

По словам Джоли, пережитый конфликт способен навсегда изменить человеческую судьбу. «Конфликт меняет ход твоей жизни. Мы возвращаемся туда, где сломались, и оказываемся в этом бесконечном цикле. Чем лучше мы понимаем это в себе как люди, тем больше у нас возможностей измениться, скорректировать свой путь или попытаться понять, где именно нам нужны ответы», — отметила Джоли.

Премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто. В широкий прокат «Без крови» выходит 18 сентября.