YouTube переработает главную страницу, поиск и комментарии.

Видеосервис YouTube на ежегодной презентации Made by YouTube анонсировал персональные ленты, которые пользователи смогут формировать с помощью запросов к искусственному интеллекту.

YouTube разместит вкладку с пользовательскими лентами на главной странице. Сервис предлагает формировать их в зависимости от настроения или интересов — например, отдельно для тренировок, длинных документальных фильмов или новых авторов в определенной нише. Настройка подборок осуществляется с помощью диалоговых запросов к ИИ, передает nv.ua

Первыми новую функцию получат пользователи из США — в веб-версии, приложении YouTube и на телевизорах.

Формат сериалов Shows распространили на Shorts: авторы будут объединять короткие видео в эпизоды с собственными обложками и последовательным воспроизведением. Это решение рассчитано на микродрамы.

Позднее этой осенью в мобильном приложении YouTube можно будет оставлять комментарии в виде GIF-изображений из библиотеки с функцией поиска. На телевизорах же комментарий уже можно надиктовать голосом, если устройство поддерживает преобразование речи в текст.

Помощника Ask YouTube научили работать с покупками. В ответ на запрос об обзорах товара он предложит подборку видео и сравнительную таблицу, а также ответит на вопросы о вещах, показанных в ролике, но не упомянутых вслух — например, об одежде автора. Диалог, начатый в поиске, можно будет продолжить в плеере.

Обновился и YouTube Music. Функция Ask Music будет рассказывать об исполнителях и менять очередь воспроизведения треков, а Podcast Lineup с искусственным интеллектом — еженедельно кратко анонсировать подкасты и запускать эпизоды в режиме hands-free.

Обе функции получат подписчики Music и Premium по всему миру.