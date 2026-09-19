Ведущая ИИ-компания тайно создала собственную биолабораторию.

Разработчик Claude Anthropic тайно создал в районе залива Сан-Франциско лабораторию для физических биологических экспериментов, расширив исследования в сфере лекарственных средств за пределы компьютерного моделирования.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, передает epravda.com.ua

Компания проводит часть экспериментов в собственных помещениях, а часть передает внешним партнерам. Представитель Anthropic уточнил, что лабораторию создавали не исключительно для поиска новых препаратов, но отказался раскрыть другие направления её работы.

Компания планирует проводить доклинические исследования заболеваний, которые фармацевтические компании считают финансово непривлекательными или слишком сложными для лечения. Конкретные заболевания и результаты работы Anthropic пока неизвестны.

Anthropic также хочет проверить, насколько Claude способен руководить лабораторными работами и проводить эксперименты с ограниченным вмешательством людей. В компании подчеркнули, что контроль со стороны специалистов сохранят из соображений безопасности.

Компания Anthropic предотвратила попыткам использования её моделей Claude для проведения кампании кибершпионажа против Украины, которая, как подозревается, связана с Россией.

Ведущий научный сотрудник OpenAI предупредил, что искусственный интеллект развивается настолько стремительно, что людям становится всё сложнее его понимать и контролировать, и выразил надежду, что лаборатории, работающие над ИИ, добровольно замедлят темпы развития из соображений безопасности.