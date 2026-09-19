theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
epravda.com.ua logoepravda
19 Сентября 2026, 09:49
81
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Ведущая ИИ-компания тайно создала собственную биолабораторию

Разработчик Claude Anthropic тайно создал в районе залива Сан-Франциско лабораторию для физических биологических экспериментов, расширив исследования в сфере лекарственных средств за пределы компьютерного моделирования.

Ведущая ИИ-компания тайно создала собственную биолабораторию.
Ведущая ИИ-компания тайно создала собственную биолабораторию.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, передает epravda.com.ua

Компания проводит часть экспериментов в собственных помещениях, а часть передает внешним партнерам. Представитель Anthropic уточнил, что лабораторию создавали не исключительно для поиска новых препаратов, но отказался раскрыть другие направления её работы.

Компания планирует проводить доклинические исследования заболеваний, которые фармацевтические компании считают финансово непривлекательными или слишком сложными для лечения. Конкретные заболевания и результаты работы Anthropic пока неизвестны.

Anthropic также хочет проверить, насколько Claude способен руководить лабораторными работами и проводить эксперименты с ограниченным вмешательством людей. В компании подчеркнули, что контроль со стороны специалистов сохранят из соображений безопасности.

Компания Anthropic предотвратила попыткам использования её моделей Claude для проведения кампании кибершпионажа против Украины, которая, как подозревается, связана с Россией.

Ведущий научный сотрудник OpenAI предупредил, что искусственный интеллект развивается настолько стремительно, что людям становится всё сложнее его понимать и контролировать, и выразил надежду, что лаборатории, работающие над ИИ, добровольно замедлят темпы развития из соображений безопасности.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
epravda.com.ua logoepravda
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте