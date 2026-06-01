В Китае заработала первая в мире 30-мегаваттная электростанция на отработанных газах.

Запуск второго блока на 15 МВт состоялся в этом году, 30 мая, на металлургическом комбинате Shougang Shuicheng в городе Люпаньшуй. Общая мощность станции теперь достигает 30 МВт, передает techno.nv.ua

«Поскольку оба энергоблока теперь работают, демонстрационный проект Super Carbon No. 1 обеспечит стабильную установленную мощность 30 МВт, что делает его самым большим, самым совершенным и наиболее зрелым проектом по производству электроэнергии на сверхкритическом диоксиде углерода, который сейчас эксплуатируется», — заявили представители CNNC.

Проект Carbon One применяет углекислый газ в сверхкритическом состоянии в качестве рабочей жидкости. При таких условиях вещество приобретает свойства как жидкости, так и газа, что позволяет гораздо эффективнее передавать энергию по сравнению с обычными паровыми системами.

Технологию совместно разработали специалисты Института ядерной энергетики CNNC вместе с партнерами Jigang International и предприятием Shougang Shuicheng. Она предназначена для восстановления избыточного тепла в энергоемких промышленных отраслях, таких как металлургия.

Установка улавливает тепловые выбросы от производства стали и не дает им попасть в атмосферу. Собранная энергия сразу превращается в электричество и направляется в местную электросеть.

«Долгосрочная эксплуатация подтвердила надежность основного оборудования проекта и стабильность всей системы при различных условиях эксплуатации», — добавили представители учреждения.