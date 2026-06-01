theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
nv.ua logonv
1 Июня 2026, 23:00
235
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Китае заработала первая в мире 30-мегаваттная электростанция на отработанных газах

Первый генератор станции инженеры запустили 20 декабря 2025 года. С тех пор он работал стабильно, а все его показатели производительности полностью соответствовали проектным целям или превышали их.

В Китае заработала первая в мире 30-мегаваттная электростанция на отработанных газах.
В Китае заработала первая в мире 30-мегаваттная электростанция на отработанных газах.

Запуск второго блока на 15 МВт состоялся в этом году, 30 мая, на металлургическом комбинате Shougang Shuicheng в городе Люпаньшуй. Общая мощность станции теперь достигает 30 МВт, передает techno.nv.ua

«Поскольку оба энергоблока теперь работают, демонстрационный проект Super Carbon No. 1 обеспечит стабильную установленную мощность 30 МВт, что делает его самым большим, самым совершенным и наиболее зрелым проектом по производству электроэнергии на сверхкритическом диоксиде углерода, который сейчас эксплуатируется», — заявили представители CNNC.

Проект Carbon One применяет углекислый газ в сверхкритическом состоянии в качестве рабочей жидкости. При таких условиях вещество приобретает свойства как жидкости, так и газа, что позволяет гораздо эффективнее передавать энергию по сравнению с обычными паровыми системами.

Технологию совместно разработали специалисты Института ядерной энергетики CNNC вместе с партнерами Jigang International и предприятием Shougang Shuicheng. Она предназначена для восстановления избыточного тепла в энергоемких промышленных отраслях, таких как металлургия.

Установка улавливает тепловые выбросы от производства стали и не дает им попасть в атмосферу. Собранная энергия сразу превращается в электричество и направляется в местную электросеть.

«Долгосрочная эксплуатация подтвердила надежность основного оборудования проекта и стабильность всей системы при различных условиях эксплуатации», — добавили представители учреждения.

Источник
nv.ua logonv
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте