theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
unian.net logounian
29 Мая 2026, 07:09
1
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Instagram и Facebook появились платные подписки: можно анонимно смотреть "Истории"

Meta объявила о глобальном запуске платных подписок для своих крупнейших сервисов – Instagram, WhatsApp и Facebook. Новые тарифы предлагают пользователям расширенные возможности в обмен на ежемесячную плату.

В Instagram и Facebook появились платные подписки: можно анонимно смотреть &#34;Истории&#34;.
В Instagram и Facebook появились платные подписки: можно анонимно смотреть "Истории".

Стоимость Instagram Plus и Facebook Plus составляет 4 доллара в месяц, а WhatsApp Plus – 3 доллара. При этом базовые версии приложений остаются бесплатными и продолжат работать без изменений, пишет unian.net

Главная фишка платного Instagram – возможность просматривать чужие "Истории" анонимно. Автор контента не увидит вас в списке зрителей. Помимо этого, у Plus-подписчиков будет возможность выкладывать сторис на 48 часов, а не только на сутки, а также видеть дополнительную статистику просмотров.

Facebook Plus предлагает похожие бонусы, тогда как WhatsApp Plus делает упор на оформление и удобство: кастомные темы, новые иконки приложения, эксклюзивные рингтоны, закрепление дополнительных чатов и премиум-стикеры.

Стоит отметить, что ни одна из подписок не убирает рекламу в приложениях. Более того, для каждого сервиса нужно оформлять отдельную подписку – единого общего тарифа для всех платформ не предусмотрено.

Новые тарифные планы внедряются по всему миру, однако доступ к ним у некоторых пользователей может появиться с задержкой по сравнению с другими.

Источник
unian.net logounian
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте