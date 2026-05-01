В Instagram и Facebook появились платные подписки: можно анонимно смотреть "Истории".

Стоимость Instagram Plus и Facebook Plus составляет 4 доллара в месяц, а WhatsApp Plus – 3 доллара. При этом базовые версии приложений остаются бесплатными и продолжат работать без изменений, пишет unian.net

Главная фишка платного Instagram – возможность просматривать чужие "Истории" анонимно. Автор контента не увидит вас в списке зрителей. Помимо этого, у Plus-подписчиков будет возможность выкладывать сторис на 48 часов, а не только на сутки, а также видеть дополнительную статистику просмотров.

Facebook Plus предлагает похожие бонусы, тогда как WhatsApp Plus делает упор на оформление и удобство: кастомные темы, новые иконки приложения, эксклюзивные рингтоны, закрепление дополнительных чатов и премиум-стикеры.

Стоит отметить, что ни одна из подписок не убирает рекламу в приложениях. Более того, для каждого сервиса нужно оформлять отдельную подписку – единого общего тарифа для всех платформ не предусмотрено.

Новые тарифные планы внедряются по всему миру, однако доступ к ним у некоторых пользователей может появиться с задержкой по сравнению с другими.