В июне 2026 года акции Microsoft показали худший за последние 25 лет результат.

Акции Microsoft в июне 2026 года продемонстрировали худший месячный результат с декабря 2000 года на фоне опасений инвесторов по поводу влияния искусственного интеллекта (ИИ) на бизнес компании.

С начала июня бумаги Microsoft подешевели на 18,4%, а рыночная капитализация компании сократилась более чем на $613 млрд. На прошлой неделе акции достигли минимального уровня закрытия с 2023 года, после чего частично восстановились, передает bloomberg.com

Инвесторы обеспокоены сразу двумя факторами: масштабными расходами Microsoft на развитие инфраструктуры ИИ и риском того, что ИИ может снизить спрос на традиционные программные продукты компании. Главный инвестиционный стратег Cresset Wealth Advisors Джек Эблин отметил, что рынок одновременно опасается как роста затрат на ИИ, так и возможного вытеснения существующих продуктов Microsoft новыми технологиями.

Дополнительное давление на акции оказал финансовый отчет компании за третий квартал, опубликованный в конце апреля. Инвесторов разочаровали темпы роста облачного бизнеса Azure, а также прогноз капитальных расходов в размере $190 млрд до конца декабря, который оказался выше ожиданий аналитиков.

По оценке Bloomberg, после падения акции Microsoft торгуются с самой низкой оценкой почти за десять лет – примерно в 19 прогнозных годовых прибылей против среднего значения 27 за последнее десятилетие.

Несмотря на снижение котировок, некоторые инвесторы рассматривают ситуацию как возможность для покупки.