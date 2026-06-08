В Гонконге появится круглосуточный магазин с человекоподобным роботом-кассиром.

Торговая точка появится на набережной района Хунхам и будет обслуживать жителей и туристов на нескольких языках, передает interestingengineering.com

О запуске проекта сообщил финансовый секретарь Гонконга Пол Чан. По его словам, инициатива является частью стратегии по популяризации искусственного интеллекта (ИИ) и внедрению технологий в повседневную жизнь горожан.

Магазин разрабатывает китайская компания, специализирующаяся на воплощенном искусственном интеллекте. Выход на рынок Гонконга станет для нее первым проектом за пределами материкового Китая. Обслуживать покупателей будет гуманоидный робот по прозвищу Сяо Гай, который сможет приветствовать посетителей, поддерживать беседу, помогать с выбором товаров и сопровождать процесс покупки.

Торговая точка разместится в модульном павильоне площадью девять квадратных метров. Формат позволяет адаптировать ассортимент под разные категории продукции, включая снеки, сувениры и безрецептурные лекарственные средства.

Проект основан на опыте магазина Galaxy Space Capsule в пекинском районе Хайдянь, который позиционировался как первый в мире розничный магазин, регулярно управляемый гуманоидным роботом. По данным компании, этот объект ежедневно обслуживает около тысячи покупателей.

Разработчик утверждает, что установка подобных роботизированных павильонов способна увеличить клиентский поток в близлежащих районах на 30-40%. В ближайшие месяцы компания планирует развернуть сеть из 100 таких модулей в десяти городах.