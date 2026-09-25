The New York Times назвала 100 лучших сериалов XXI века.

Газета The New York Times составила список из 100 лучших сериалов XXI века. В подборку попали проекты, вышедшие с 1 января 2001 года.

Рейтинг составили на основе опроса более 500 актёров, шоураннеров и других экспертов в сфере телевидения. Среди тех, кто поучаствовал в голосовании, — Брайан Крэнстон, Роуз Бирн, Адам Скотт, Ноа Хоули и другие.

Первое место занял сериал «Во все тяжкие», выходивший с 2008 по 2013 год. Проект рассказывает о школьном учителе химии Уолтере Уайте, которому диагностировали неоперабельный рак лёгких. Вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом он находит способ заработать, чтобы обеспечить финансовое будущее своей семьи.

Вторую строчку заняла «Прослушка», выходившая в 2002–2008 годах. В сериале подразделение полицейских в Балтиморе пытается с помощью специальных средств и мероприятий по прослушиванию довести до суда расследование преступлений ОПГ, которые занимаются незаконным распространением наркотиков.

Топ-3 замыкают «Безумцы», которые выходили с 2007 по 2015 год. В центре сюжета — работа рекламного агентства «Стерлинг-Купер» и жизнь его креативного директора Дона Дрейпера.

В топ-10 также вошли «Наследники», «Дрянь», «Игра престолов», «Вице-президент», «Студия 30», «Умерь свой энтузиазм» и «Атланта».