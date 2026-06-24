Смартфоны от Google станут «подслушивать» за пользователями: будут запоминать все разговоры
Тотальная слежка, конечно же, нужна для удобства пользователей.
Google разрабатывает новую функцию Audio Memory для смартфонов Pixel. Как сообщает 9to5Google, упоминания инструмента обнаружили в коде свежей версии Android System Intelligence, предназначенной для будущих устройств линейки Pixel 10.
Судя по найденным строкам, функция под кодовым названием Blueflax поможет пользователям «отслеживать то, что они слышат в течение дня». В описании отдельно упоминаются музыка вокруг пользователя и важные разговоры.
Пока Google официально не раскрывала принцип работы Audio Memory. Однако журналисты предполагают, что система сможет анализировать окружающие звуки, а также сохранять информацию о разговорах и других аудиособытиях для последующего поиска или создания заметок.
Один из возможных сценариев предусматривает работу по аналогии с ИИ-диктофонами: функция может автоматически записывать речь, расшифровывать ее и формировать краткие конспекты. Впрочем, не исключен и более ограниченный вариант, при котором Audio Memory будет работать только во время телефонных звонков или в отдельных приложениях.
Согласно данным из кода, обработка информации должна происходить локально на устройстве через Private Compute Core — изолированную среду Android, предназначенную для работы с чувствительными данными. В описании также говорится, что записи разговоров и другие аудиоданные не будут отправляться на серверы Google.
Предполагается, что Audio Memory будет тесно связана с функцией Now Playing, которая уже умеет автоматически распознавать музыку рядом со смартфоном. Новая система сможет сохранять историю услышанных композиций, включая треки, воспроизводимые в других приложениях.
Для определения музыки Pixel использует локальную базу данных. Если нужный трек отсутствует на устройстве, система может отправить в облако только его цифровой отпечаток для поиска совпадений, не передавая сам аудиофайл.
Официального анонса Audio Memory пока не было. Как и многие функции, обнаруженные в тестовых версиях программного обеспечения, она может измениться до релиза или вовсе не выйти в публичной версии Android.
Вполне вероятно, что и Google либо не будет внедрять функцию в полном объеме, либо сделает ее настолько минимальной, чтобы это никого не возмущало. А уже со временем функциональность будет расти, пока это все не перерастет в слежку за пользователями.