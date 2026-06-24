Смартфоны от Google станут «подслушивать» за пользователями: будут запоминать все разговоры.

Судя по найденным строкам, функция под кодовым названием Blueflax поможет пользователям «отслеживать то, что они слышат в течение дня». В описании отдельно упоминаются музыка вокруг пользователя и важные разговоры.

Пока Google официально не раскрывала принцип работы Audio Memory. Однако журналисты предполагают, что система сможет анализировать окружающие звуки, а также сохранять информацию о разговорах и других аудиособытиях для последующего поиска или создания заметок.

Один из возможных сценариев предусматривает работу по аналогии с ИИ-диктофонами: функция может автоматически записывать речь, расшифровывать ее и формировать краткие конспекты. Впрочем, не исключен и более ограниченный вариант, при котором Audio Memory будет работать только во время телефонных звонков или в отдельных приложениях.