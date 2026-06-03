Самый известный производитель экшн-камер находится на грани банкротства.

GoPro — пионер в области производства экшн-камер. Компания сделала такой формат устройств популярным, захватила солидную долю рынка и долгие годы прямо ассоциировалась с самим концептом экшн-камер. Но эти времена в прошлом и сейчас GoPro находится в глубоком кризисе, балансируя на грани банкротства.

Компания официально заявила, что может обанкротиться уже в этом году и наняла консультантов для оценки будущего. Рассматриваются различные варианты — вплоть до продажи или слияния. Рынок закономерно отреагировал на эту новость не очень положительно. Акции GoPro в моменте снижались на 14%.

Впрочем, осознать, что дела идут не очень хорошо, можно было еще раньше. Просто взглянув на финансовую отчетность. Так, по итогам 2025 года выручка GoPro составила 651,5 млн долларов — это на 18,7% меньше, чем годом ранее, когда компания заработала 801,5 млн. Годовой операционный убыток достиг 83,3 млн долларов, а накопленный дефицит превысил 775 млн. Для бизнеса таких масштабов — это уже трагедия. Но квартальные отчеты рисуют еще более депрессивную картину: падение выручки — около 26%.

Вторая проблема — кризис памяти. Пока крупные производители смартфонов и ноутбуков держат технику, отказываясь от части прибыли, мелкие игроки вынуждены терпеть убытки и надеяться, что шторм скоро уляжется. GoPro — тот самый мелкий игрок.