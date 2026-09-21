NASA впервые отправит на Луну три автономных лунохода.

NASA собирается в конце 2026 года отправить на Луну в рамках миссии CADRE три полностью автономных лунохода, которые будут перемещаться по поверхности спутника Земли и составлять трехмерную карту местности.

Эти колесные роботы будут принимать самостоятельные решения на разных этапах миссии. Ученые будут просто называть цель, работы будут сами решать, как ее достичь, передает focus.ua со ссылкой на iflscience.com

Три робота будут обмениваться данными друг с другом и с базовой станцией, расположенной на посадочном модуле. Эту информацию они смогут использовать для навигации по местности и принятия решений о том, когда начинать движение, какой маршрут выбрать и как маневрировать, обходя препятствия. При этом один из луноходов будет выполнять функции лидера, который объединяет всю команду и разрабатывает стратегический план исследования Луны. Этому плану будут следовать все три лунохода, хотя у каждого будет свое индивидуальное задание.

Группа колесных роботов должна будет выполнить свою миссию в течение 14 земных дней – столько длится на Луне один день. За это время роботы смогут получать достаточно солнечной энергии для зарядки своих батарей и продолжения работы.

Температура днем на Луне может подниматься до 114 градусов Цельсия. Плюс оборудование луноходов будет выделять тепло, что приведет к их нагреванию. Чтобы роботы смогли выдержать такие экстремальные условия , они будут работать в режиме 30-минутных циклов "активность — сон". Это значит, что роботы периодически будут отключаться, остывать и подзаряжать батареи, а выйдя из режима "сна" аппараты будут обмениваться сигналами друг с другом и возвращаться к выполнению целей миссии.