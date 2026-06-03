theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
theins.ru logotheins
3 Июня 2026, 22:41
523
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

NASA объявило о гибели марсианского зонда MAVEN, изучавшего атмосферу Марса более 11 лет

NASA официально признало гибель марсианского зонда MAVEN — аппарата, который проработал на орбите Красной планеты больше десяти лет.

NASA объявило о гибели марсианского зонда MAVEN, изучавшего атмосферу Марса 11 лет.
NASA объявило о гибели марсианского зонда MAVEN, изучавшего атмосферу Марса 11 лет.

Агентство подтвердило завершение миссии в среду, 3 июня. Зонд замолчал еще в начале декабря, когда скрылся за Марсом в ходе очередного планового витка, передает theins.ru со ссылкой на apnews.com

MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) — первый марсианский орбитальный аппарат, специально созданный для изучения верхних слоев атмосферы планеты и ее взаимодействия с солнечным ветром. Запущенный в ноябре 2013 года, он вышел на орбиту Марса в сентябре 2014-го. Главной задачей миссии было выяснить, как Марс терял свою атмосферу на протяжении миллиардов лет.

Связь с аппаратом оборвалась 6 декабря 2025 года. Фрагмент телеметрии, зафиксированный наземными станциями, показал, что зонд вышел из-за Марса в аварийном режиме и с аномально высокой скоростью вращения вокруг собственной оси. По заключению специальной комиссии NASA, из-за этого вращения бортовые батареи полностью разрядились и система связи обесточилась — аппарат стал невосстановимым.

За годы работы MAVEN не только исследовал марсианскую атмосферу, но и служил ретранслятором связи между Землей и марсоходами Curiosity и Perseverance. Среди научных результатов миссии — данные о потере Марсом значительной доли первоначальной атмосферы, открытие новых типов полярных сияний, а также наблюдение за тем, как солнечный ветер продолжает разрушать атмосферную оболочку планеты. Как говорила руководитель миссии Шэннон Карри из Университета Колорадо в Боулдере во время празднования десятилетия с момента запуска MAVEN, зонд совершил множество «удивительных открытий» и «по-настоящему углубил наше понимание марсианской атмосферы».

Источник
theins.ru logotheins
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте