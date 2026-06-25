Изобретена ручка, которой можно разводить огонь во время похода.

Новый гаджет из авиационного алюминия позволяет не только делать заметки в блокноте, но и высекать сноп горячих искр посреди мокрого леса.

Любители походов и вылазок на природу прекрасно знают, как важно иметь под рукой надежное средство для добычи огня. Сырые спички или закончившаяся в кармане зажигалка могут легко испортить весь отдых. Американская компания решила эту проблему весьма оригинальным способом. Инженеры взяли обычную шариковую ручку и превратили ее в полноценный инструмент для выживания в дикой тайге, пишет New Atlas

Ручка из авиационного алюминия

Новинка получила символичное название Pen-metheus, которое сразу отсылает нас к древнегреческому титану Прометею, подарившему людям огонь. На первый взгляд инструмент выглядит как стильная, но вполне обычная ручка для письма. Выдает ее разве что материал корпуса. Создатели отказались от хрупкого пластика и дешевой стали, выточив корпус из сверхпрочного анодированного авиационного алюминия.

Этот металл не боится ударов, не ржавеет и выдерживает колоссальные нагрузки, при этом ручка остается очень легкой. На корпусе можно заметить рельефные кольца. Если покрутить верхнюю крышку, под ней обнаружится качественный пишущий узел со сменным стержнем.

Надежный механизм

Чтобы развести костер посреди мокрого леса, владельцу чудо-ручки не понадобятся долгие тренировки. Если открутить самый кончик колпачка, внутри обнаружится герметичный отсек, где спрятан трут — небольшой кусочек скрученной сухой ватной бумаги. Внутри корпуса также находится ферромагнитный стержень с закаленной кромкой. Пользователю достаточно с силой чиркнуть стержнем по металлическому зажиму, чтобы высечь целый сноп горячих искр прямо на сухую вату.

Конструкторы продумали каждую мелочь для работы в экстремальных условиях. Все внутренние детали и отсеки защищены резиновыми уплотнительными кольцами, поэтому даже после падения в горную реку внутренний трут останется абсолютно сухим. Кроме того, эти кольца и специальные панели на крышке покрыты люминесцентной краской. Они светятся в темноте, так что потерявшуюся ручку можно легко отыскать на земле или на дне рюкзака после захода солнца.

Сейчас авторы собирают деньги на массовое производство на краудфандинговой платформе. Для самых заядлых путешественников компания подготовила расширенный набор, в который, помимо самой ручки, входит водонепроницаемый блокнот, на бумаге которого можно писать даже под проливным дождем.