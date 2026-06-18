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18 Июня 2026, 23:44
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ИИ-стартап Midjourney разрабатывает томограф для сканирования всего тела

Американский ИИ-стартап Midjourney, известный своими нейросетями по обработке изображений, анонсировал выход на рынок медицинской техники.

ИИ-стартап Midjourney разрабатывает томограф для сканирования всего тела.
ИИ-стартап Midjourney разрабатывает томограф для сканирования всего тела.

Компания заявила, что «создает новый, передовой аппарат, который переосмыслит основы здравоохранения и наши отношения с собственным телом». Речь идет об ультразвуковом томографе, который, как заявляет компания, сможет быстро выполнять сканирование всего тела.

В ноябре 2025 года компания Midjourney подписала соглашение о совместной разработке и лицензировании технологий с компанией Butterfly Network, занимающейся производством портативных ультразвуковых устройств медицинского назначения. Как отмечают СМИ, Midjourney перечислила Butterfly единовременный взнос в размере $15 млн и будет ежегодно платить ей лицензионный сбор $10 млн в течение пяти лет.

Сообщается, что новое устройство появится в Сан-Франциско в конце 2027 года. К 2031 году Midjourney планирует выпустить около 50 тыс. таких томографов, которые смогут ежемесячно производить около 1 млрд сканирований.

Источник
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