ИИ Марка Цукерберга может использовать чужие фотографии без спроса.

Отключить эту функцию можно только вручную, выяснило издание WIRED.

Речь идет о новой модели Muse Image, которую представили в лаборатории Meta Superintelligence Labs 7 июля 2026 года. Теперь любой пользователь может упомянуть через @ любой публичный профиль Instagram прямо в запросе к ИИ. Система подтянет фотографии этого профиля как визуальный референс, включая снимки лиц людей, и создаст новое изображение на их основе. При этом никаких ограничений на количество таких запросов не установлено.

По данным журналистов, отказаться от участия ваших фото в генерациях можно в настройках социальной сети. Для этого нужно зайти в раздел Sharing and reuse (Обмен и повторное использование) и выключить переключатели для постов и Reels в блоке Allow people to use your content on Instagram and with AI features on Meta (Разрешить людям использовать ваш контент в Instagram и функциях ИИ на платформах Meta).

Однако есть важные нюансы:

- Уведомлений не будет. Владелец аккаунта не получит оповещения, если кто-то использовал его снимки для создания изображения.

- Старые генерации останутся. Если изображения уже были созданы с использованием ваших фото до момента отключения настройки, они не будут удалены автоматически.

- Настройка доступна не всем. На момент запуска обновленная формулировка в настройках появилась не у всех пользователей — часть аккаунтов пока ее не видит.

- Помимо работы с чужими фотографиями, Muse Image обладает рядом продвинутых функций. Модель умеет вызывать инструменты поиска и написания кода для повышения точности результатов, поддерживает композицию из нескольких референсных изображений и интегрирована с системой Muse Spark.

Функция уже доступна в приложении Meta AI, на сайте meta.ai, в Stories Instagram в США и в WhatsApp в ограниченном числе стран. В ближайшее время она появится и в других продуктах компании.

Подобное использование искусственного интеллекта может создавать серьезные проблемы для человека. Особенно, если потенциальным преступникам удастся обойти ограничения на создание порочащего репутацию контента.