theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
9 Июля 2026, 22:00
726
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

ИИ Марка Цукерберга может использовать чужие фотографии без спроса

Компания Meta изменила политику использования контента пользователей: теперь фотографии из публичных аккаунтов Instagram могут автоматически использоваться для генерации изображений нейросетями.

ИИ Марка Цукерберга может использовать чужие фотографии без спроса.
ИИ Марка Цукерберга может использовать чужие фотографии без спроса.

Отключить эту функцию можно только вручную, выяснило издание WIRED.

Речь идет о новой модели Muse Image, которую представили в лаборатории Meta Superintelligence Labs 7 июля 2026 года. Теперь любой пользователь может упомянуть через @ любой публичный профиль Instagram прямо в запросе к ИИ. Система подтянет фотографии этого профиля как визуальный референс, включая снимки лиц людей, и создаст новое изображение на их основе. При этом никаких ограничений на количество таких запросов не установлено.

По данным журналистов, отказаться от участия ваших фото в генерациях можно в настройках социальной сети. Для этого нужно зайти в раздел Sharing and reuse (Обмен и повторное использование) и выключить переключатели для постов и Reels в блоке Allow people to use your content on Instagram and with AI features on Meta (Разрешить людям использовать ваш контент в Instagram и функциях ИИ на платформах Meta).

Однако есть важные нюансы:

- Уведомлений не будет. Владелец аккаунта не получит оповещения, если кто-то использовал его снимки для создания изображения.

- Старые генерации останутся. Если изображения уже были созданы с использованием ваших фото до момента отключения настройки, они не будут удалены автоматически.

- Настройка доступна не всем. На момент запуска обновленная формулировка в настройках появилась не у всех пользователей — часть аккаунтов пока ее не видит.

- Помимо работы с чужими фотографиями, Muse Image обладает рядом продвинутых функций. Модель умеет вызывать инструменты поиска и написания кода для повышения точности результатов, поддерживает композицию из нескольких референсных изображений и интегрирована с системой Muse Spark.

Функция уже доступна в приложении Meta AI, на сайте meta.ai, в Stories Instagram в США и в WhatsApp в ограниченном числе стран. В ближайшее время она появится и в других продуктах компании. 

Подобное использование искусственного интеллекта может создавать серьезные проблемы для человека. Особенно, если потенциальным преступникам удастся обойти ограничения на создание порочащего репутацию контента.

Да, технически подкованный человек с хорошим железом может легко установить локальную модель и генерировать все, что ему угодно, с использованием изображений любого человека, не уведомляя его и никому ничего не будет.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте