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dw.com logodw
26 Сентября 2026, 11:24
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ИИ-агенты OpenAI допустили утечку изображений пользователей

ИИ-агенты компании OpenAI, работающей в сфере искусственного интеллекта, допустили утечку 53 изображений пользователей чат-бота ChatGPT.

ИИ-агенты OpenAI допустили утечку изображений пользователей.
ИИ-агенты OpenAI допустили утечку изображений пользователей.

Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщили представители самой фирмы, передает dw.com

В компании не уточнили, идет ли речь о фотографиях реальных людей или изображениях, созданных при помощи искусственного интеллекта. Не указано также, когда и где они были опубликованы. В своем заявлении OpenAI утверждает, что большую часть утекших изображений удалось удалить, а судьбу оставшихся файлов компания решает с хостинг-провайдерами.

Как пишет агентство Reuters, ИИ-агенты получили доступ к этим изображениям, поскольку OpenAI использует анонимизированные пользовательские данные на отдельных этапах обучения моделей. Перед использованием таких данных компания удаляет метаданные файлов, имена их создателей и любая контактная информация.

Тем не менее собеседники Reuters не уверены, что OpenAI удается полностью очистить данные от информации, которая могла бы помочь установить личность пользователя.

Несколькими днями ранее стало известно, что в июне ИИ-агент компании OpenAI получил доступ к закрытым данным как минимум на одном правительственном сайте Австралии. Программа взломала портал со статистикой государственной системы всеобщего медицинского страхования Medicare. Это первый известный в мире случай, когда ИИ-агенты проникли в системы государственного ведомства при выполнении задачи.

На данный момент власти Австралии полагают, что утечки личных данных пациентов не произошло, однако расследование продолжается. Официальная Канберра допускает, что затронуты могли быть еще три государственных системы.

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Источник
dw.com logodw
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