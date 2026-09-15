Google запускает новую линейку ноутбуков Googlebook.

Компания Google официально сообщила о дате начала предзаказов на новую линейку флагманских ноутбуков Googlebook. Прием заявок начнется 21 сентября.

Новые ноутбуки позиционируются не как преемники бюджетных Chromebook, а как премиальные устройства на новой технологической платформе, которая сочетает возможности Android и ChromeOS с глубокой интеграцией Gemini Intelligence, пишет unian.net со ссылкой на googlebook.google

Несмотря на то, что Google пока не раскрыла полный перечень устройств первой волны, утечки от партнеров-производителей (Acer, Asus, Lenovo) свидетельствуют, что базовым процессором для всей линейки станет новейший Intel Core Ultra 5 325 Panther Lake.

Утечки информации о моделях от ключевых производителей:

Lenovo Googlebook 15 будет иметь 15,3-дюймовый OLED-сенсорный экран с частотой 120 Гц (2880×1800), от 16 до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, накопитель объёмом до 512 ГБ, аккумулятор на 70 Вт·ч и фирменную подсветку glowbar с аппаратной системой распознавания лиц.

Asus Googlebook: как сообщили канадские ритейлеры, конфигурация с Core Ultra 5 325, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD будет стоить примерно 1 365 долларов США. Кроме того, ожидаются более мощные версии с процессорами Core Ultra 7 и 64 ГБ ОЗУ.

Acer Googlebook 14: европейские продавцы оценили модель с 14-дюймовым 2,8K 120 Гц OLED-дисплеем, 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD примерно в 1 178 долларов США.

Как отметили разработчики, ноутбуки Googlebook будут активно использовать ИИ-инструменты.

Устройства получат новые функции на базе Gemini:

умный указатель Magic Pointer,

автоматическое создание виджетов Create My Widget,

систему умной сортировки файлов Collections.

Также разработчики пообещали бесшовную интеграцию со смартфонами на Android - пользователи смогут запускать мобильные приложения непосредственно на ноутбуке и иметь прямой доступ к файловой системе смартфона.

Первые поставки устройств ожидаются уже этой осенью.