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unian.net logounian
15 Сентября 2026, 17:06
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Google запускает новую линейку ноутбуков Googlebook

Компания Google официально сообщила о дате начала предзаказов на новую линейку флагманских ноутбуков Googlebook. Прием заявок начнется 21 сентября.

Google запускает новую линейку ноутбуков Googlebook.
Google запускает новую линейку ноутбуков Googlebook.

Новые ноутбуки позиционируются не как преемники бюджетных Chromebook, а как премиальные устройства на новой технологической платформе, которая сочетает возможности Android и ChromeOS с глубокой интеграцией Gemini Intelligence, пишет unian.net со ссылкой на googlebook.google

Несмотря на то, что Google пока не раскрыла полный перечень устройств первой волны, утечки от партнеров-производителей (Acer, Asus, Lenovo) свидетельствуют, что базовым процессором для всей линейки станет новейший Intel Core Ultra 5 325 Panther Lake.

Утечки информации о моделях от ключевых производителей:

Lenovo Googlebook 15 будет иметь 15,3-дюймовый OLED-сенсорный экран с частотой 120 Гц (2880×1800), от 16 до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, накопитель объёмом до 512 ГБ, аккумулятор на 70 Вт·ч и фирменную подсветку glowbar с аппаратной системой распознавания лиц.

Asus Googlebook: как сообщили канадские ритейлеры, конфигурация с Core Ultra 5 325, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD будет стоить примерно 1 365 долларов США. Кроме того, ожидаются более мощные версии с процессорами Core Ultra 7 и 64 ГБ ОЗУ.

Acer Googlebook 14: европейские продавцы оценили модель с 14-дюймовым 2,8K 120 Гц OLED-дисплеем, 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD примерно в 1 178 долларов США.

Как отметили разработчики, ноутбуки Googlebook будут активно использовать ИИ-инструменты.

Устройства получат новые функции на базе Gemini:

  • умный указатель Magic Pointer,
  • автоматическое создание виджетов Create My Widget,
  • систему умной сортировки файлов Collections.

Также разработчики пообещали бесшовную интеграцию со смартфонами на Android - пользователи смогут запускать мобильные приложения непосредственно на ноутбуке и иметь прямой доступ к файловой системе смартфона.

Первые поставки устройств ожидаются уже этой осенью.

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Источник
unian.net logounian
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