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realitatea.md logorealitatea
26 Сентября 2026, 22:15
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ЕС намерен увеличить в шесть раз запуски спутников к 2034 году

К 2034 году Евросоюз намерен в несколько раз увеличить количество запусков спутников и значительно расширить свою орбитальную группировку.

ЕС намерен увеличить в шесть раз запуски спутников к 2034 году.
ЕС намерен увеличить в шесть раз запуски спутников к 2034 году.

 Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, передает ft.com

Как отмечает издание, необходимость в резком увеличении числа запусков продиктована взрывным ростом спутниковой группировки блока. Так, число правительственных спутников вырастет с 70 до 630, а военных — с 20 до 300 к 2034 году.

Для реализации этих планов Брюсселю, вероятно, придется задействовать космодромы не только на территории стран ЕС, но также в Норвегии, Великобритании и Канаде, поскольку главная стартовая площадка Европейского космического агентства во Французской Гвиане с использованием ракеты Ariane 6 сейчас обеспечивает лишь 10 запусков в год при целевом показателе в 14.

Издание подчеркивает колоссальный отрыв Европы от глобальных конкурентов, когда SpaceX Илона Маска в 2025 году осуществила 170 запусков.

Кроме того, Кубилюс указал на острую необходимость параллельной разработки новых ракет-носителей, способных обеспечить оперативное реагирование на угрозы в космическом пространстве.

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Источник
realitatea.md logorealitatea
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