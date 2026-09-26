ЕС намерен увеличить в шесть раз запуски спутников к 2034 году.

К 2034 году Евросоюз намерен в несколько раз увеличить количество запусков спутников и значительно расширить свою орбитальную группировку.

Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, передает ft.com

Как отмечает издание, необходимость в резком увеличении числа запусков продиктована взрывным ростом спутниковой группировки блока. Так, число правительственных спутников вырастет с 70 до 630, а военных — с 20 до 300 к 2034 году.

Для реализации этих планов Брюсселю, вероятно, придется задействовать космодромы не только на территории стран ЕС, но также в Норвегии, Великобритании и Канаде, поскольку главная стартовая площадка Европейского космического агентства во Французской Гвиане с использованием ракеты Ariane 6 сейчас обеспечивает лишь 10 запусков в год при целевом показателе в 14.

Издание подчеркивает колоссальный отрыв Европы от глобальных конкурентов, когда SpaceX Илона Маска в 2025 году осуществила 170 запусков.

Кроме того, Кубилюс указал на острую необходимость параллельной разработки новых ракет-носителей, способных обеспечить оперативное реагирование на угрозы в космическом пространстве.