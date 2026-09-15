Apple выпустила iOS 27 с новой Siri AI.

Apple выпустила операционную систему iOS 27, главным новшеством которой стала Siri AI — модернизированная версия голосового помощника на базе Apple Intelligence.

Обновленная Siri AI может распознавать содержимое экрана пользователя и отвечать на вопросы о нем и выполнять действия, связанные с открытыми приложениями. Например, оплачивать покупки. Siri также может помогать пользователям в работе с текстом и переключаться между связанными между собой устройствами, пишет meduza.io

Siri AI уже доступна в бета-версии на устройствах с английским языком, а поддержку французского, японского, корейского, португальского и испанского Apple обещает добавить в октябре.

Обновление будет доступно для iPhone 11, iPhone SE второго поколения и более новых моделей. watchOS 27 — для Apple Watch SE 3, Series 9 и новее, а также Ultra 2 и более поздних версий. iPadOS 27 поддерживает iPad Pro четвертого поколения и новее, iPad Air четвертого поколения и новее, iPad mini шестого поколения и базовые iPad начиная с девятого поколения.

Кроме Siri AI, в iOS 27 появились настройки интерфейса Liquid Glass, которые позволят выбирать между более прозрачной и более матовой версией, а также возможность выбирать разную громкость для звонков, будильников, таймеров, уведомлений и системных звуков. Версия visionOS 27 для Vision Pro добавит возможность просмотра уведомлений взглядом и превращения панорамных фото в объемные сцены.

В watchOS 27 добавили новые функции Workout Buddy и новый жест касанием. Для iPad ускорили передачу файлов на внешние накопители и работу браузера, а также улучшили переключение между Wi-Fi и мобильной сетью.

Apple начала рекламировать новые ИИ-возможности Siri еще до того, как они были готовы и несколько раз переносила дату релиза. О планах по обновлению помощника стало известно еще в 2024 году. Новые функции планировалось выпустить в рамках в iOS 26.4 весной 2026 года, однако позже релиз был отложен вплоть до iOS 27.