28 Мая 2026, 07:00
Apple создаст защиту iPhone от уличных воров

Компания Apple разрабатывает для iPhone функцию, автоматически блокирующую смартфон, если устройство было вырвано из рук.

Новая опция должна работать аналогично с функцией блокировки при обнаружении кражи у Android, пишет 9to5mac.com

Разработка будет использовать ряд датчиков, включая акселерометр, для определения момента выхватывания устройства. В случае их срабатывания смартфон автоматически заблокируется.

Кроме того, новая функция будет отслеживать расстояние до сопряженных Apple Watch. Опция также должна учитывать, подключен ли iPhone к знакомой сети вайфай и находится ли он в знакомом месте, например дома или на работе пользователя.

Если данные укажут на то, что смартфон был украден у владельца в незнакомом месте, то, кроме автоматической блокировки iPhone, функция также ограничит доступ к учетным записям и прочей конфиденциальной информации.

Пока нет информации, когда новая функция будет анонсирована официально. Однако издание утверждает, что ознакомилось с кодом и он ясно указывает, что опция находится в активной разработке.

