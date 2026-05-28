Anthropic планирует выпустить публичную версию модели Claude Mythos.

Сначала разработку получат правительства США и их союзников, передает techno.nv.ua

Планы расширить доступ указаны в обновлении к программе Project Glasswing. Полноценный публичный релиз моделей класса Mythos состоится только после создания надлежащих систем защиты от злоупотреблений.

Представители Anthropic откровенно заявляют о неопределенности сроков. Издание The Register отмечает, что ни одна организация пока не имеет готовых механизмов безопасности. Несмотря на это, в официальном блоге Anthropic сказано, что «модели уровня Mythos станут широко доступными в следующие 6−12 месяцев».

Впервые Claude Mythos представили в апреле. Во время тестирований ИИ генерировал рабочие эксплойты в 72,4% случаев, тогда как показатель модели Claude Opus 4.6 приближался к нулю. Исследователи Anthropic без профильной подготовки давали системе задание на ночь и утром получали готовые инструменты для взлома.

Нейросеть Claude Mythos проанализировала более тысячи open-source проектов. Модель обнаружила 23 тысячи ошибок, из которых 6 тысяч признали критическими.

В частности, алгоритм нашел уязвимость в криптографической библиотеке wolfSSL, которая работает на миллиардах устройств и позволяла подделывать сертификаты и выдавать себя за легитимные веб-сайты. Недостаток уже устранили.