Жунгиету о резервах Молдовы: Это не излишки, запасы нужны, чтобы газ вообще был.

Стратегические запасы газа Республики Молдова нельзя использовать для временного снижения цены.

Запасы представляют собой стратегический резерв страны на случай кризисных ситуаций и могут обеспечить лишь около десяти дней потребления в зимний период, передает radiomoldova.md

Об этом заявил министр энергетики Дорин Жунгиету после того, как исполняющий обязанности председателя правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан предложил использовать эти резервы, чтобы смягчить для потребителей последствия роста цен.

Министр энергетики заявил, что обеспокоенность ростом счетов понятна, однако подчеркнул, что запасы безопасности нельзя рассматривать как обычные коммерческие объемы газа.

«Запасы безопасности нужны не для того, чтобы газ был немного дешевле, а для того, чтобы газ вообще был — в исключительных случаях», — пояснил Дорин Жунгиету.

По словам министра, эти объемы были сформированы на случай серьезных перебоев с поставками газа или экстремально низких температур, приводящих к необычно высокому потреблению. Для реагирования на резкие скачки цен существуют другие объемы газа — запасы, которые поставщики формируют в соответствии с установленной законом обязанностью по хранению.

Жунгиету уточнил, что повышение цены на газ, даже если оно имеет последствия для населения и экономики, само по себе не означает возникновения чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе.

Закон предусматривает четкие критерии для объявления такой ситуации. Среди них — сокращение импорта более чем на 20% от необходимого объема потребления или экстремально низкие температуры в течение семи дней подряд при чрезмерно высоком потреблении.

Даже при выполнении таких условий стратегические резервы не высвобождаются автоматически. По словам министра энергетики, сначала необходимо использовать доступные на рынке решения, а решение об использовании запасов безопасности принимает орган, отвечающий за управление кризисными ситуациями.

«Министерство энергетики постоянно отслеживает и оценивает ситуацию, но не объявляет чрезвычайную ситуацию самостоятельно и не принимает единолично решение о высвобождении запасов», — отметил Жунгиету.

Министр также пояснил, что тот факт, что газ для стратегического резерва ранее был приобретен по более низкой цене, не меняет его назначения. Его использование могло бы временно снизить стоимость некоторых закупок, однако впоследствии резерв пришлось бы восполнять, что может потребовать покупки газа уже по более высоким ценам.

В то же время использование запасов для временного снижения затрат уменьшило бы уровень защиты страны на случай реального прекращения поставок.

В настоящее время Республика Молдова располагает 56,3 млн кубометров газа в запасах безопасности. По словам министра энергетики, этого количества достаточно примерно на десять дней потребления в зимний период.

«Это не излишки, а восстановить резерв за одну ночь невозможно, особенно в условиях кризиса, когда газа может быть мало, он может быть дорогим или его транспортировка может быть затруднена», — подчеркнул Дорин Жунгиету.

Министр считает, что возможную временную выгоду от использования резерва необходимо сопоставлять с риском снижения способности государства реагировать в случае реальной чрезвычайной ситуации.

«Решения в сфере энергетической безопасности должны приниматься ответственно, на основании закона и всесторонней оценки рисков, а не только с учетом сиюминутного эффекта», — заключил министр энергетики.