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moldpres.md logomoldpres
10 Июня 2026, 13:20
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Жунгиету о Кишиневской электроподстанции: Срок завершения работ остается неизменным — 30 июня

Министр энергетики Дорин Жунгиету вчера посетил Кишиневскую электрическую подстанцию, чтобы проверить ход работ по проекту воздушной линии электропередачи "Вулканешты–Кишинев".

Жунгиету о Кишиневской электроподстанции: Срок завершения работ остается неизменным — 30 июня.
Жунгиету о Кишиневской электроподстанции: Срок завершения работ остается неизменным — 30 июня.

На месте министр получил подтверждение, что срок завершения проекта остается неизменным — 30 июня 2026 года, передает moldpres.md

Как сообщили в Министерстве энергетики, на Кишиневской электроподстанции продолжаются работы по обустройству кабельных каналов и подземных переходов. Внешний контейнер завершен, защитные шкафы доставлены и установлены. Параллельно осуществляется импорт кабелей, после чего в ближайший период будут выполнены необходимые подключения.

В то же время на электрической подстанции в Вулканештах работы находятся на завершающем этапе. Были протестированы защитные и управляющие устройства, а сейчас проводится проверка электрических приводов первичного оборудования и подготовка к приемке объекта.

Протяженность линии электропередачи "Вулканешты–Кишинев" около 157 км, она соединяет подстанцию 400 кВ в Вулканештах с подстанцией 330 кВ в Кишиневе. Пропускная способность линии составляет до 630 МВА, что позволит покрывать более 50% потребления Республики Молдова в пиковые периоды. ЛЭП "Вулканешты–Кишинев" вписывается в Проект по развитию электроэнергетической системы Республики Молдова, финансируемого Группой Всемирного банка. Общая стоимость проекта почти 61 млн евро, из которых примерно 27 млн евро предназначены для строительства линии электропередачи.

Проект внедряет правительство Республики Молдова через Министерство энергетики и UCIPЕ — подразделение по реализации энергетических проектов, а прямым бенефициаром является ГП "Moldelectrica".

Министерство энергетики подчеркнуло, что ЛЭП "Вулканешты–Кишинев" существенно укрепит энергетическую безопасность Республики Молдова, обеспечив возможность транспортировки электроэнергии из Румынии и с европейского рынка напрямую в центр и север страны. Проект снизит уязвимость национальной электроэнергетической системы и будет способствовать повышению энергетической независимости Молдовы.

Источник
moldpres.md logomoldpres
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