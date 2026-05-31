Жунгиету: На собрании Moldovagaz в повестку могут включить вопрос назначения руководства.

Об этом сообщил министр энергетики Дорин Жунгиету в программе «Территория Свобода» на телеканале Realitatea TV. Обсуждения происходят в контексте заявлений бывшего премьер-министра Дорина Речана, который заверил, что Вадим Чебан больше не будет руководить компанией Moldovagaz, передает noi.md

Вопрос о руководстве также вновь всплыл после того, как в январе «Газпром» якобы предложил провести аудит в Moldovagaz и назначить временное руководство.

Тогда власти уточнили, что российская сторона не обладает компетенцией принимать решения о руководстве компании, это право принадлежит исключительно Республике Молдова.

Отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли в Министерстве энергетики смена руководства, министр заявил, что процесс реорганизации энергетического сектора находится в стадии реализации.

«В настоящее время близится к завершению конкурс на замещение должностей новых директоров в региональных газораспределительных компаниях, являющийся частью процесса реорганизации сектора», — сказал Джунгиету. Он добавил, что результаты конкурсов будут объявлены в ближайшее время. «Общее собрание акционеров состоится в июне, где на платформе Агентства публичной собственности будут рассмотрены несколько вопросов», — уточнил министр.