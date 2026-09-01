Жунгиету: Деньги миллиардера Макарова должны пройти через Совет по одобрению инвестиций.

Министр энергетики Дорин Жунгиету заявил, что власти обсуждали с бизнесменом Игорем Макаровым возможные инвестиции в энергетический сектор Молдовы.

При этом окончательное решение о любой стратегической инвестиции должен принять Совет по рассмотрению инвестиций, имеющих стратегическое значение, сообщает tvrmoldova.md

«Были определенные обсуждения, в ходе которых он представил свой предыдущий портфель, рассказал, как газ из Туркменистана вышел на европейский рынок. В какой-то момент у него был портфель, охватывавший более 20 стран», — заявил Дорин Жунгиету.

По словам министра, Макаров выразил заинтересованность в инвестициях в Республику Молдова.

«Конечно, любые инвестиции в стратегические для страны сферы должны проходить через Совет по рассмотрению инвестиций, имеющих стратегическое значение. Все заинтересованные лица должны пройти соответствующую процедуру», — подчеркнул Джунгиету.

Заявление прозвучало после того, как бизнесмен Игорь Макаров сообщил, что может инвестировать до одного миллиарда долларов в энергетический сектор нашей страны. Он говорил о строительстве газовых хранилищ и возможности поставок газа в Молдову через свои проекты уже со следующего года.

Игорь Макаров и ранее был связан с Молдовой. Еще с 1990-х годов он занимался торговлей газом на постсоветском пространстве и имел бизнес в Кишиневе.

В 2002 году Макаров получил гражданство Республики Молдова. После начала российского вторжения в Украину он отказался от российского гражданства в 2023 году, однако был включен в санкционные списки ряда государств. В настоящее время Макаров является гражданином Молдовы и остается под санкциями Канады.

Что пишет канадская пресса о Макарове

По данным канадского издания National Post, миллиардер отказался от российского гражданства летом 2023 года, однако не смог добиться отмены введенных против него Канадой санкций.

Игорь Макаров обжаловал санкции в Федеральном апелляционном суде после того, как Канада внесла его в список лиц, связанных с войной России против Украины. Согласно публикации, в 2022 году Канада заморозила активы Макарова на сумму 145 млн долларов.

«Господин Макаров стал миллиардером благодаря своей предпринимательской деятельности в России, часть которой поддерживалась государством или была связана с государством и российскими правительственными чиновниками, причем некоторые связи были тесными», — написал судья Дэвид Стратас в недавнем решении коллегии из трех судей в Торонто.

Макаров, основатель ARETI International Group и бывший крупный акционер канадской компании Spartan Delta Corp., обратился к бывшему министру иностранных дел Канады Мелани Жоли с просьбой исключить его из санкционного списка. Ему отказали.

После этого бизнесмен оспорил решение в федеральном суде, но проиграл дело и подал апелляцию.

Значительная роль в российском газовом секторе

В марте 2023 года Forbes оценивал его состояние в 2,2 млрд долларов.

По данным Forbes, он основал Itera — первую независимую компанию по торговле природным газом в России.

В 2012 году Itera создала совместное предприятие с «Роснефтью», контролируемой российским государством нефтяной компанией. Год спустя «Роснефть» приобрела оставшуюся долю в Itera за 2,9 млрд долларов.

В 2019 году Макаров был назначен советником президента Туркменистана по вопросам энергетики.