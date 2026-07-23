Жизнь в Молдове подорожала: семье теперь нужно более 37 тысяч леев в месяц.

Семье из четырех человек в Молдове необходимо 37 253 лея в месяц, чтобы покрыть основные расходы на жизнь без учета аренды жилья.

Об этом свидетельствуют последние данные международной платформы Numbeo, передает bani.md

По сравнению с началом года, когда ежемесячные расходы оценивались в 36 020 леев, необходимый семейный бюджет увеличился на 1 233 лея, или примерно на 3,4% за первое полугодие.

Выросли расходы и для одного человека. Если в начале года они оценивались в 10 427 леев в месяц без учета аренды, то сейчас составляют 10 913 леев. Рост достиг почти 4,7%.

Согласно данным платформы, средняя чистая заработная плата в Молдове составляет около 13 250 леев в месяц. Таким образом, средний доход покрывает лишь немногим более трети расчетных расходов семьи из четырех человек без учета стоимости аренды жилья.

Одной из самых крупных статей расходов остается жилье. Аренда однокомнатной квартиры в центре города в среднем обходится в 10 359 леев в месяц, а за пределами центра — примерно в 6 465 леев. Трехкомнатная квартира стоит около 19 192 леев в центре и более 12 300 леев в других районах.

Коммунальные услуги для квартиры площадью 85 квадратных метров в среднем составляют 3 647 леев в месяц. Домашний интернет обходится примерно в 191 лей, а мобильная связь — в 164 лея в месяц.

Подорожало и питание вне дома. Средний чек в недорогом ресторане составляет 165 леев, а ужин на двоих в ресторане среднего класса — около 600 леев без учета напитков.

Среди продуктов питания литр молока в среднем стоит 21,5 лея, буханка хлеба весом 500 граммов — 11,5 лея, килограмм куриного мяса — почти 92 лея, а упаковка из 12 яиц — 45,5 лея. Картофель продается примерно по 12,7 лея за килограмм, а помидоры — почти по 37 леев.

По данным Numbeo, стоимость жизни в Молдове в среднем на 48,3% ниже, чем в США.

Numbeo является крупнейшей онлайн-базой данных о стоимости и качестве жизни. Платформа собирает информацию, предоставленную пользователями со всего мира, и публикует сравнительные данные по странам и городам.