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logos-press.md logologos-press
21 Сентября 2026, 18:20
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За прошлую неделю налоговые поступления в бюджет составили 1 млрд леев

По оперативным данным, поступления в госбюджет (ГБ), администрируемые Государственной налоговой службой, за период с 14 по 18 сентября 2026 года составили около 936,4 млн леев.

За прошлую неделю налоговые поступления в бюджет составили 1 млрд леев.
За прошлую неделю налоговые поступления в бюджет составили 1 млрд леев.

В отчетный период сотрудники ГНС провели 223 налоговые проверки у 192 налогоплательщиков, а Главное управление контроля вынесло 61 решение по делам о нарушении законодательства, в результате чего были рассчитаны дополнительные обязательства перед бюджетом в размере 6,0 млн леев. В том числе: 4,3 млн леев – налоги, сборы, пени за просрочку и другие платежи, и 1,7 млн леев – штрафы, передает logos-pres.md

Кроме того, было вынесено 80 решений о возмещении сумм НДС из бюджета, в соответствии с которыми к возмещению был принят НДС в размере 83,6 млн леев.

В целях погашения налоговых обязательств налогоплательщиков-неплательщиков в период с 14 по 18 сентября 2026 года ГНС посредством мер принудительного взыскания было взыскано 42,93 млн леев.

Кроме того, в течение прошедшей недели специалисты ведомства обеспечили постановку на учет 50 дел с конфискованным имуществом на сумму 1,98 млн леев. В этот период в государственный бюджет были перечислены средства в размере более 99,14 тыс. леев от продажи такого имущества.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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