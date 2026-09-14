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logos-press.md logologos-press
14 Сентября 2026, 19:28
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За прошлую неделю ГНС внесла в бюджет 1 млрд леев

По оперативным данным, поступления в национальный публичный бюджет (НПБ), администрируемые Государственной налоговой службой, за период с 7 по 11 сентября 2026 года составили около 1 млрд леев.

За прошлую неделю ГНС внесла в бюджет 1 млрд леев.
За прошлую неделю ГНС внесла в бюджет 1 млрд леев.

Как сообщает ведомство, в этот период сотрудники ГНС провели 231 налоговую проверку у 192 налогоплательщиков. По их итогам Главное управление контроля ГНС вынесло 148 решений по делам о нарушении законодательства, в результате чего были рассчитаны дополнительные обязательства перед бюджетом в размере 12,8 млн леев. В том числе 9,6 млн леев -налоги, сборы, пени за просрочку и другие платежи, 3,2 млн леев – наложенные штрафы, передает logos-pres.md

Кроме того, было вынесено 73 решения о возмещении сумм НДС из бюджета, в соответствии с которыми к возмещению был принят НДС в размере 174,2 млн леев.

В целях погашения налоговых обязательств неплательщиков в период с 7 по 11 сентября 2026 года ГНС принудительно взыскала 67,4 млн леев.

Кроме того, в течение прошедшей недели ГНС обеспечила постановку на учет 10 дел с конфискованным имуществом на сумму 494,25 тыс. леев. За этот период в бюджет были направлены 65,38 тыс. леев, полученные от реализации конфискованного имущества.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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