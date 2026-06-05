За последние 10 лет экспорт ИТ-услуг превзошёл экспорт вина.

Наиболее важными экспортными секторами являются сектор услуг, прежде всего сектор информационных технологий, на долю которого приходится 45% всего объема экспорта в категории услуг, а также сектор сельскохозяйственного производства, на долю которого приходится около 27% от общего объема экспорта. Кроме того, речь идет об автомобильной промышленности, электронике, транспортных услугах. Вот ряд секторов, составляющих весь этот объем, перечислила чиновница, пишет logos-pres.md со ссылкой на zf.ro

Динамика молдавского экспорта демонстрирует явную переориентацию на европейский рынок, ускорившуюся после подписания Соглашения об ассоциации с Европейским союзом в 2014 году. В настоящее время около 67% экспорта направляется в страны ЕС, и эта тенденция к росту поддерживается упрощением доступа молдавских компаний на расширенный рынок, выходящий за рамки традиционных рынков СНГ, добавила Ирина Толстоусова.