За девять месяцев через систему SEPA совершено 829 тысяч транзакций.

Делегация ЕС в Молдове сообщила, что первые девять месяцев работы SEPA продемонстрировали, что более тесная интеграция с ЕС приносит ощутимые экономические выгоды как гражданам, так и предприятиям Молдовы.

Как отмечалось в пресс-релизе, с введением Единой зоны платежей в евро (SEPA) переводы в евро стали значительно доступнее для молдаван, пишет logos-pres.md

В период с октября 2025 года по июнь 2026 года было обработано около 829 000 транзакций SEPA. Если бы эти переводы осуществлялись через SWIFT, общая стоимость для экономики Молдовы составила бы около 12,5 млн евро.

Благодаря SEPA общая сумма комиссий за переводы составила всего 917 000 евро. Средняя стоимость одной транзакции снизилась с обязательного минимума в 20 евро до всего лишь 1,11 евро.

В результате молдавские домохозяйства и предприятия сэкономили около 11,6 млн евро — деньги, которые остались в экономике страны, а не были потрачены на международные банковские комиссии.

Сегодня стоимость переводов SEPA более чем в 14 раз ниже, чем прежние комиссии SWIFT.

Частные лица в основном используют SEPA для получения средств, включая денежные переводы, заработную плату и финансовую поддержку от членов семьи за границей. Около 75% всех транзакций SEPA (приблизительно 625 200 переводов) были входящими платежами. Почти 516 800 входящих переводов были осуществлены физическим лицам на общую сумму более 533,4 млн евро, что позволило семьям по всей Молдове получать деньги быстрее и по гораздо более низкой цене.

Компании в основном используют SEPA для осуществления международных платежей и оплаты импорта. Предприятия осуществили приблизительно 126 800 исходящих платежей на сумму 3,3 млрд евро.

«Значительно сниженные комиссионные сборы помогают компаниям защитить свою прибыль, одновременно значительно повысив их конкурентоспособность на европейском рынке», — говорится в пресс-релизе Делегации ЕС.