Infotag.md logoInfotag
27 Мая 2026, 07:27
Всемирный банк ожидает стабилизации налоговых поступлений в Молдове на уровне 33% ВВП

Стабилизации поступлению налогов в бюджет будут способствовать продолжающееся экономическое восстановление и улучшение соблюдения налогового законодательства.

«Ожидается, что дефицит бюджета останется высоким, что отражает стратегию властей по увеличению расходов, связанных с Планом экономического роста, финансово поддерживаемого  Евросоюзом для поддержки инвестиций и конвергенции. Общие доходы могут незначительно снизиться из-за сокращения грантов, но мобилизация внутренних доходов останется высокой», - говорится в документе, передает infotag.md

ВБ положительно расценивает реформы, которые направлены на укрепление налоговой базы и повышение справедливости и эффективности. Речь идет о мерах по расширению налоговой базы, упрощению и консолидации нескольких режимов подоходного налога с физических лиц, поддержке инвестиций за счет реинвестирования средств корпоративного налога и упрощению освобождения от НДС.

«Что касается расходов, ожидается, что они достигнут пика в 2026 г. и постепенно снизятся после этого, но останутся выше исторических уровней, что отражает усилия по государственным инвестициям. Ожидается, что капитальные расходы будут стабильно расти до 4% ВВП к 2028 г., чему способствуют улучшения в управлении государственными инвестициями и расширение финансирования в рамках Плана роста ЕС», - говорится в прогнозе.

По прогнозам экспертов банка, фискальный дефицит и государственный долг останутся выше того уровня, который был у страны до пандемии. Государственный долг увеличится примерно до 44% ВВП к 2028 г. 

«Несмотря на благоприятный в целом базовый сценарий, риски для прогноза остаются смещенными в сторону снижения. Они отражают сочетание повышенных внешних рисков и внутренних структурных ограничений, включая возникающие макрофинансовые уязвимости», - отмечает банк.

Молдова остается особенно уязвимой к внешним потрясениям, особенно со стороны ключевых партнеров, таких как Румыния, на долю которой приходится значительная доля экспорта. Хотя прямые риски, связанные с поставками энергоносителей, смягчаются зависимостью Молдовы от Румынии, основным каналом передачи глобальных потрясений являются цены на импорт и инфляция, а не объемы. 

В сценарии ВБ говорится, что внутри страны недостатки управления, политизация и коррупция создают риски для реализации реформ и освоения средств ЕС, задерживая инвестиционные проекты и замедляя рост.

Сохраняющийся двойной дефицит (фискальный и дефицит текущего счета) создает структурное давление на финансирование, подчеркивая необходимость устойчивой фискальной консолидации, лучшей координации политики и структурных реформ для повышения устойчивости. 

«Сочетание закрытого рынка труда, экспансионистской фискальной политики (включая активные инвестиции и рост заработной платы), высокой инфляции и относительно мягкой денежно-кредитной политики может создать проциклическое давление, осложняющее контроль над инфляцией и повышающее макрофинансовую уязвимость», - отмечается ВБ в своем сценарии для Молдовы.

Источник
