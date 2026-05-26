Всемирный банк: Экономика Молдовы вырастет менее чем на 2% в 2026 году.

Учреждение предупреждает, что экономика страны остаётся уязвимой к внешним шокам, а инфляция в этом году, как ожидается, сохранится на высоком уровне — в среднем 7,2%, сообщает bani.md

Согласно документу, война на Ближнем Востоке может сократить рост ВВП Молдовы примерно на 0,9 процентного пункта в сценарии, при котором нефть и бензин подорожают на 50%, а удобрения — на 30%. Последствия напрямую затронут сельское хозяйство, транспорт и потребительские расходы населения.

Во Всемирном банке отмечают, что в 2025 году экономика восстановилась на 2,4% благодаря потреблению, сельскому хозяйству и инвестициям, однако дисбалансы остаются значительными. Дефицит текущего счёта достиг 3,55 млрд евро, что эквивалентно 19,6% ВВП, на фоне высоких затрат на импорт энергии и существенного торгового дефицита.

Отдельное внимание в отчёте уделено рынку недвижимости. Учреждение предупреждает, что быстрый рост кредитования, особенно ипотечного, увеличил уязвимость домохозяйств. Резкое падение цен на жильё может повлиять на способность граждан обслуживать долги и привести к росту проблемных кредитов.

В то же время Всемирный банк прогнозирует, что государственный долг Молдовы может вырасти примерно до 44% ВВП к 2028 году. При этом уровень бедности, как ожидается, будет постепенно снижаться — с 21,1% в 2025 году до 19,6% в 2028-м, если реформы и инвестиции в рамках Плана роста ЕС будут реализованы вовремя.