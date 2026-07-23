Восемь местных брендов контролируют 90% рынка колбасных изделий Молдовы.

Восемь местных брендов занимают 90% молдавского рынка колбасных изделий, тогда как остальные 49 производителей делят между собой лишь 10%, передает moldova1.md

Согласно анализу компании Europolis, доля импортной продукции остается незначительной, а почти все товары на полках магазинов произведены в Республике Молдова.

В настоящее время почти половину рынка колбасных изделий страны занимают бренды Rogob и Carmez.

Из крупнейших компаний три зарегистрированы в муниципии Кишинев, две — в Новоаненском районе, остальные находятся в Ставченах, Бельцах и Криулянах.

В период с 2019 по 2024 год объем продаж местных производителей вырос с 3 до 5,8 млрд леев. Однако, по словам исполнительного директора Europolis Геннадия Ивашенко, удвоение оборота не означает двукратного роста потребления — оно прежде всего связано с подорожанием продукции за этот период.

За тот же период численность работников отрасли увеличилась более чем на 14% — с 3 500 до 4 000 человек.

При этом число производителей сократилось с 62 до 57. С рынка ушли небольшие предприятия, в том числе районные компании, работавшие с малыми объемами производства.