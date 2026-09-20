Война в Иране ударила по ценам на топливо: Молдова среди лидеров по росту

Подорожание достигло 42%, а в последние дни были установлены новые максимальные цены на бензин и дизельное топливо.

Рост цен на топливо затронул не только страны, непосредственно вовлеченные в конфликт. Подорожание нефти на международных рынках быстро отражается на государствах, зависимых от импорта, и Молдова относится к наиболее уязвимым из них, сообщает tv8.md

По данным Всемирного банка, с начала войны в Иране цены на топливо в Республике Молдова выросли на 42%. Более значительный рост зафиксирован лишь в нескольких странах, среди которых Иран, Сирия, Малайзия и Гватемала.

Последствия подорожания ощущаются и в странах региона. В Украине топливо подорожало на 38%, тогда как в Румынии рост составил 22%.

В Молдове последствия напрямую отражаются на ценах на автозаправочных станциях. На период с 19 по 21 сентября Национальное агентство по регулированию в энергетике установило максимальную цену в 33,80 лея за литр бензина и 36,11 лея за литр дизельного топлива.

Согласно анализу, опубликованному Axios, стоимость нефти является одной из основных составляющих конечной цены топлива, поэтому изменения на международном рынке отражаются на ценах, которые платят потребители.

Эксперты, которых цитирует издание, отмечают, что правительства вынуждены искать решения для ограничения последствий подорожания. Некоторые государства прибегли к установлению предельных цен, субсидиям или снижению налогов, тогда как другие пытаются сократить потребление топлива.

Дополнительное давление на рынок оказывают и другие геополитические события. Атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в России, по словам экспертов, которых цитирует Axios, влияют на предложение нефтепродуктов и создают дополнительное давление, особенно на цены на дизельное топливо.

При этом эксперты предупреждают, что искусственное поддержание низких цен может дорого обойтись государственным бюджетам. Если конфликт не будет урегулирован, правительства вынуждены выбирать между мерами по компенсации расходов потребителям и принятием экономических и социальных последствий роста цен.