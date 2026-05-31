Власти проведут инвентаризацию дамб.

Этот факт требует от граждан тщательного изучения рисков еще на этапе строительства жилья для минимизации угроз, а от властей на центральном и местном уровнях — четкой политики для предотвращения крупных потерь и трагедий.

С таким заявлением выступила президент Республики Молдова Майя Санду. Она уточнила, что наводнения в населенных пунктах районов Кэлэрашь и Унгень были вызваны в том числе состоянием дамб, находящихся в управлении частных компаний.

В связи с этим Майя Санду заявила, что правительство должно провести полную инвентаризацию данных объектов.

«И я считаю, что правительство должно сейчас провести инвентаризацию ситуации, проверить, соблюдаются ли правила по укреплению этих дамб, и все ли необходимое предпринято для повышения ответственности частных компаний. И, конечно же, это касается и дамб, которые относятся к государственным предприятиям», — сказала Санду.

В качестве долгосрочных мер глава государства подчеркнула важность посадки деревьев как естественного барьера против паводков и экстремальных температур, а также необходимость дальнейшего укрепления потенциала Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, услуги которого будут востребованы все больше.

«Изменения климата уже здесь, природные явления становятся все более жесткими. И на центральном, и на местном уровнях мы должны иметь четкую политику, правила, которые мы все соблюдаем, чтобы избежать трагедий и больших потерь, подобных тем, что мы увидели в этой ситуации», — уточнила Санду.

Напомним, сильные ливни, прошедшие 22 и 23 мая, привели к двум человеческим жертвам, а также к наводнениям, отключениям электроэнергии, разрушению инфраструктуры и домовладений.