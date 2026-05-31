theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
31 Мая 2026, 12:30
1
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Власти проведут инвентаризацию дамб

Из-за климатических изменений Республика Молдова будет все чаще сталкиваться с подобными стихийными бедствиями, какими стали недавние наводнения.

Власти проведут инвентаризацию дамб.
Власти проведут инвентаризацию дамб.

Этот факт требует от граждан тщательного изучения рисков еще на этапе строительства жилья для минимизации угроз, а от властей на центральном и местном уровнях — четкой политики для предотвращения крупных потерь и трагедий, передает logos-pres.md

С таким заявлением выступила президент Республики Молдова Майя Санду. Она уточнила, что наводнения в населенных пунктах районов Кэлэрашь и Унгень были вызваны в том числе состоянием дамб, находящихся в управлении частных компаний. 

В связи с этим Майя Санду заявила, что правительство должно провести полную инвентаризацию данных объектов.

 «И я считаю, что правительство должно сейчас провести инвентаризацию ситуации, проверить, соблюдаются ли правила по укреплению этих дамб, и все ли необходимое предпринято для повышения ответственности частных компаний. И, конечно же, это касается и дамб, которые относятся к государственным предприятиям», — сказала Санду. 

В качестве долгосрочных мер глава государства подчеркнула важность посадки деревьев как естественного барьера против паводков и экстремальных температур, а также необходимость дальнейшего укрепления потенциала Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, услуги которого будут востребованы все больше.

 «Изменения климата уже здесь, природные явления становятся все более жесткими. И на центральном, и на местном уровнях мы должны иметь четкую политику, правила, которые мы все соблюдаем, чтобы избежать трагедий и больших потерь, подобных тем, что мы увидели в этой ситуации», — уточнила Санду. 

Напомним, сильные ливни, прошедшие 22 и 23 мая, привели к двум человеческим жертвам, а также к наводнениям, отключениям электроэнергии, разрушению инфраструктуры и домовладений.

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте