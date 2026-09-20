Власти намерены вывести 10 тыс. человек из нелегальной занятости до конца года.

В 2021 году инспекторы выявили 80 человек, работавших без договора. В 2025 году их число превысило 8 тыс.

В этом году министерство труда и социальной защиты намерено выявить 10 тыс. человек, работающих без официального трудового договора, и перевести их на легальную занятость, передает logos-pres.md

Президент Майя Санду заявила на Национальном форуме специалистов в области социальной защиты, что современная социальная система должна не только оказывать поддержку людям, оказавшимся в трудной ситуации, но и помогать тем, кто может работать, найти работу и самостоятельно строить свою жизнь.

«Отрадно видеть значительный прогресс и в этом направлении: службы занятости помогают все большему числу граждан найти работу, а меры по выходу на рынок труда или возвращению на него были расширены. Крайне важно продолжать эти меры, в том числе для женщин, которые хотят вернуться к работе после периода, когда они заботились о семье. В то же время достигнут прогресс в борьбе с незадекларированной занятостью. Выявляется все больше случаев, когда люди работали без трудового договора, и все больше работников переходят на легальную занятость», — заявила президент.

Она отметила, что это положительная динамика, поскольку легальная занятость означает, что работники получают предусмотренные законом права, защищены в случае болезни, делают пенсионные отчисления и получают больше гарантий для себя и своих семей.

«В конечном счете для тех, кто может работать, легальная и стабильная работа является одной из лучших форм социальной защиты. Поэтому мы должны продолжать создавать систему, которая защищает уязвимых людей и одновременно помогает как можно большему числу граждан становиться самостоятельными и обеспечивать свое будущее посредством труда», — заявила Майя Санду.