theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos-press.md logologos-press
15 Сентября 2026, 22:31
1 793
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Василе Тофан: Правительство будет партнером деловой среды

Василе Тофан встретился с представителями Национальной конфедерации работодателей Молдовы и бизнес-ассоциаций. В ходе диалога стороны обсудили меры по сокращению бюрократии и совершенствованию условий для инвестиций и развития.

Василе Тофан: Правительство будет партнером деловой среды.
Василе Тофан: Правительство будет партнером деловой среды.

Премьер-министр отметил, что представители патронатов пришли не только с проблемами, но и предложениями по их разрешению. Он подчеркнул, что правительство и Экономический совет сосредоточатся, в первую очередь, на системных проблемах, создающих барьеры для частного сектора и органов местного управления, передает logos-pres.md

«Я поддерживаю дебюрократизацию и упрощение нормативных актов, а правительство будет партнером деловой среды в этом процессе, – заявил он. –  Представленные сегодня предложения будут проанализированы и расставлены по приоритетам, чтобы мы могли перейти к конкретным мерам». 

Представители патронатов изложили свои предложения, связанные улучшением условий деятельности компаний. Они сосредоточились на вопросах регулирования в строительстве, цифровизации, госзакупок, инвестиций, а также проблемах в развитии производства медикаментов и транспорта. 

Предложения бизнеса 

Члены бизнес-ассоциаций предлагают пересмотреть нормативные акты, ведущие к дополнительным расходам или барьерам для инвестиций, признать квалифицированные электронные подписи, выданные в ЕС, а также отказаться в сфере госзакупок от критерия самой низкой цены и перейти к оценке экономической ценности и качества предложений. 

Еще одна важная тема касалась адаптации компаний к евростандартам. Предприниматели подчеркнули необходимость широкого консультирования с представителями секторов при гармонизации отечественных норм с европейским законодательством, а также предоставления переходных периодов при их внедрении. 

На взгляд работодателей, необходимы большая предсказуемость налоговой и нормативной базы и более раннее вовлечение компаний в разработку государственной политики – на уровне разработки, а не обсуждения. 

Премьер пообещал: предложения бизнеса будут проанализированы и определены приоритеты для их продвижения. Упор будет сделан на мерах с системным воздействием, которые сокращают бюрократию, обеспечивают большую предсказуемость и совершенствуют условия для инвестиций и развития бизнеса.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
logos-press.md logologos-press
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте