Василе Тофан: Правительство будет партнером деловой среды.

Василе Тофан встретился с представителями Национальной конфедерации работодателей Молдовы и бизнес-ассоциаций. В ходе диалога стороны обсудили меры по сокращению бюрократии и совершенствованию условий для инвестиций и развития.

Премьер-министр отметил, что представители патронатов пришли не только с проблемами, но и предложениями по их разрешению. Он подчеркнул, что правительство и Экономический совет сосредоточатся, в первую очередь, на системных проблемах, создающих барьеры для частного сектора и органов местного управления, передает logos-pres.md

«Я поддерживаю дебюрократизацию и упрощение нормативных актов, а правительство будет партнером деловой среды в этом процессе, – заявил он. – Представленные сегодня предложения будут проанализированы и расставлены по приоритетам, чтобы мы могли перейти к конкретным мерам».

Представители патронатов изложили свои предложения, связанные улучшением условий деятельности компаний. Они сосредоточились на вопросах регулирования в строительстве, цифровизации, госзакупок, инвестиций, а также проблемах в развитии производства медикаментов и транспорта.

Предложения бизнеса

Члены бизнес-ассоциаций предлагают пересмотреть нормативные акты, ведущие к дополнительным расходам или барьерам для инвестиций, признать квалифицированные электронные подписи, выданные в ЕС, а также отказаться в сфере госзакупок от критерия самой низкой цены и перейти к оценке экономической ценности и качества предложений.

Еще одна важная тема касалась адаптации компаний к евростандартам. Предприниматели подчеркнули необходимость широкого консультирования с представителями секторов при гармонизации отечественных норм с европейским законодательством, а также предоставления переходных периодов при их внедрении.

На взгляд работодателей, необходимы большая предсказуемость налоговой и нормативной базы и более раннее вовлечение компаний в разработку государственной политики – на уровне разработки, а не обсуждения.

Премьер пообещал: предложения бизнеса будут проанализированы и определены приоритеты для их продвижения. Упор будет сделан на мерах с системным воздействием, которые сокращают бюрократию, обеспечивают большую предсказуемость и совершенствуют условия для инвестиций и развития бизнеса.