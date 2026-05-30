В Вадул-луй-Водэ будет построен крупный фотоэлектрический парк.

Министерство энергетики начало процедуру утверждения строительства фотоэлектрической электростанции с установленной мощностью 30 МВт и системой хранения энергии на основе аккумуляторов емкостью 60 МВт·ч в городе Вадул-луй-Водэ, передает logos-pres.md

Проект предусматривает установку системы аккумуляторов, способной накапливать энергию, вырабатываемую в периоды высокой выработки, и подавать ее в сеть в часы пикового потребления.

Емкость накопителя в 60 МВт·ч позволяет обеспечивать подачу энергии на максимальной мощности в течение примерно двух часов, способствуя балансировке электросети и более эффективному использованию возобновляемой энергии.

В настоящее время интеграция решений по хранению энергии представляет собой одну из наиболее эффективных моделей развития проектов в области возобновляемой энергетики. В послеобеденные часы, когда выработка фотоэлектрической энергии высока, цены на энергию, как правило, снижаются, а системы хранения позволяют передавать эту энергию на вечерние интервалы потребления, когда спрос и стоимость энергии выше.

Согласно оперативным данным, на молдавском рынке уже введены в эксплуатацию накопительные мощности емкостью около 150 МВт·ч, а в ближайшее время их объем превысит 200 МВт·ч.

В общей сложности минэнерго рассчитывает на установку около 600 МВт накопительных мощностей для интеграции необходимых объемов возобновляемой энергии в сеть и обеспечения потребления в часы пик. В настоящее время рассматривается законопроект об освобождении от таможенных пошлин на аккумуляторные батареи и ветроэнергетические установки с возмещением НДС.