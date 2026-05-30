theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
30 Мая 2026, 21:00
1
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Вадул-луй-Водэ будет построен крупный фотоэлектрический парк

Планируется построить ещё один крупный фотоэлектрический парк мощностью 30 МВт с аккумуляторными батареями емкостью 60 МВт·ч.

В Вадул-луй-Водэ будет построен крупный фотоэлектрический парк.
В Вадул-луй-Водэ будет построен крупный фотоэлектрический парк.

Министерство энергетики начало процедуру утверждения строительства фотоэлектрической электростанции с установленной мощностью 30 МВт и системой хранения энергии на основе аккумуляторов емкостью 60 МВт·ч в городе Вадул-луй-Водэ, передает logos-pres.md

Проект предусматривает установку системы аккумуляторов, способной накапливать энергию, вырабатываемую в периоды высокой выработки, и подавать ее в сеть в часы пикового потребления. 

Емкость накопителя в 60 МВт·ч позволяет обеспечивать подачу энергии на максимальной мощности в течение примерно двух часов, способствуя балансировке электросети и более эффективному использованию возобновляемой энергии. 

В настоящее время интеграция решений по хранению энергии представляет собой одну из наиболее эффективных моделей развития проектов в области возобновляемой энергетики. В послеобеденные часы, когда выработка фотоэлектрической энергии высока, цены на энергию, как правило, снижаются, а системы хранения позволяют передавать эту энергию на вечерние интервалы потребления, когда спрос и стоимость энергии выше. 

Согласно оперативным данным, на молдавском рынке уже введены в эксплуатацию накопительные мощности емкостью около 150 МВт·ч, а в ближайшее время их объем превысит 200 МВт·ч. 

В общей сложности минэнерго рассчитывает на установку около 600 МВт накопительных мощностей для интеграции необходимых объемов возобновляемой энергии в сеть и обеспечения потребления в часы пик. В настоящее время рассматривается законопроект об освобождении от таможенных пошлин на аккумуляторные батареи и ветроэнергетические установки с возмещением НДС.

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте