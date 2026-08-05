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rupor.md logorupor
5 Августа 2026, 14:10
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В Вадул-луй-Водах построят солнечную электростанцию

В Молдове построят солнечную электростанцию мощностью 30 МВт с аккумуляторной системой емкостью 60 МВ·ч в городе Вадул-луй-Воды.

В Вадул-луй-Водах построят солнечную электростанцию.
В Вадул-луй-Водах построят солнечную электростанцию.

Об этом сообщает правительство, отмечая, что проект направлен на рост производства зеленой энергии и укрепление энергетической безопасности страны, передает rupor.md

Новый объект возведут на участке площадью 40,7 гектара в соответствии с Положением о строительстве и реконструкции электростанций. Согласно закону, станции мощнее 20 МВт авторизуются постановлением кабинета министров из-за их влияния на сети и землю.

Систему хранения энергии запустят в 2027 году. Она позволит подавать энергию на максимальной мощности около двух часов, что поможет сбалансировать энергосистему и интегрировать больше возобновляемых источников.

Проект соответствует Энергетической стратегии Республики Молдова до 2030 года и снизит уровень выбросов в атмосферу, обеспечит эффективное использование пустующих сельскохозяйственных земель и повысит общую устойчивость энергосистемы государства, считают власти.

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Источник
rupor.md logorupor
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