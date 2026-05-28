В стоимость топлива включат сбор на стратегические запасы: может подорожать на 60 банов.

Об этом заявил государственный секретарь Министерства энергетики Виталий Мыца в ходе обсуждений нового механизма создания резервов топлива, сообщает bani.md

Чиновник заявил, что средства на формирование запасов начнут собирать сразу после того, как Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) изменит регламент по установлению предельных цен на нефтепродукты и созданию специальных счетов.

«Эти 60 банов будут включены в цену. Согласно переходным положениям и заключительным нормам закона, сразу после того как НАРЭ изменит регламент по установлению предельной цены на нефтепродукты и созданию специальных счетов, сбор этих средств начнется», — заявил Мыца.

По его словам, новые расходы будут включены в цены на АЗС в течение нескольких месяцев после вступления закона в силу.

Госсекретарь пояснил, что механизм необходим для создания стратегических резервов топлива, а опыт других стран показал, что простое обязательство для операторов хранить запасы не дает нужного результата.

«Европейская директива предусматривает наличие такой структуры хранения и равное распределение: 50% — центральная структура хранения и 50% — экономические агенты», — уточнил представитель Министерства энергетики.

Виталие Мыца также признал, что новая система предполагает более активное участие государства в управлении рынком нефтепродуктов.

«Вроде говорили о деэтатизации, а сами снова идем к огосударствлению и огосударствлению. Надеюсь, вам это понравится», — отметил он.

Согласно законопроекту, запасы топлива должны формироваться на период в 90 дней.