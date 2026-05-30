В ремонт отделения пульмонологии Института матери и ребенка инвестировали 5 млн леев.

Новая инфраструктура обеспечит европейские условия лечения для маленьких пациентов и оптимальную рабочую среду для медицинского персонала, передает logos-pres.md

Бюджет проекта был сформирован из двух источников: более 2,8 миллиона леев было выделено из фонда развития и модернизации Национальной компании медицинского страхования (CNAM), в то время как еще 2,2 миллиона леев составили собственный вклад медицинского учреждения.

Работы включали капитальный ремонт внутренних помещений, замену отделочных материалов, а также полную модернизацию всех инженерных сетей и сантехнических систем. В ходе мониторингового визита представители CNAM констатировали, что все предусмотренные контрактом работы были успешно завершены в строгом соответствии с техническим заданием и актами приема-передачи.

По итогам проверок нарушений в реализации проекта выявлено не было. Модернизация отделения позволит повысить эффективность лечения и обеспечит необходимый комфорт детям, страдающим острыми и хроническими бронхолегочными патологиями.

В настоящее время отделение пульмонологии располагает 27 койко-местами и ежедневно обслуживает около 50 детей. Ежегодно здесь получают медицинскую помощь до 1 400 пациентов в возрасте от одного месяца до 18 лет, медицинский персонал отделения насчитывает 22 сотрудника.