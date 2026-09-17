В Новоаненском районе отремонтируют 9 километров дороги за 122,3 млн леев.

В Новоаненском районе начался капитальный ремонт девяти километров национальной дороги G108 М5 — Флорешты — Новые Анены. Работы обойдутся в 122,3 млн леев и продлятся два года.

На участке полностью восстановят дорожное основание и уложат новый асфальт. Проект также предусматривает строительство и ремонт 23 водопропускных труб, укрепление канав и обустройство обочин для отвода воды, сообщили в министерстве инфраструктуры, передает rupor.md

Для жителей населенных пунктов вдоль трассы построят 2,4 километра тротуаров и три остановки. Кроме того, оборудуют 38 съездов на боковые дороги и 49 въездов во дворы.

На участке установят более 160 дорожных знаков, 934 метра металлических ограждений и 381 направляющий столбик. Освещение появится и на кольцевой развязке на отметке 15,4 километра.

Министр инфраструктуры Владимир Боля посетил строительную площадку, где рабочие уже приступили к подготовке участка. Проект финансируется из Дорожного фонда.