В Молдове жильцам старых домов упростят получение кредитов на утепление зданий.

Ассоциации жильцов смогут в упрощенном порядке получать кредиты на энергетическую реновацию многоквартирных домов со сниженными затратами на финансирование. Правительство утвердило соответствующее положение.

Согласно документу, Национальный центр устойчивой энергетики (CNED) будет гарантировать кредиты жильцов и компенсировать часть процентов так, чтобы итоговая ставка составляла не более 5% годовых, пишет rupor.md

Это поможет проводить термоизоляцию зданий, менять системы отопления и ставить возобновляемые источники энергии, что снизит счета за коммунальные услуги.

Мера призвана помочь старым домам, построенным до 1990 года, где главными препятствиями для ремонта были нехватка залогов и дороговизна кредитов. Новый регламент дополняет уже действующую государственную Программу «Фонд энергоэффективности в жилом секторе Республики Молдова», которая предоставляет гранты на такие работы.