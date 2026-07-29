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rupor.md logorupor
29 Июля 2026, 14:14
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В Молдове жильцам старых домов упростят получение кредитов на утепление зданий

Ассоциации жильцов смогут в упрощенном порядке получать кредиты на энергетическую реновацию многоквартирных домов со сниженными затратами на финансирование. Правительство утвердило соответствующее положение.

В Молдове жильцам старых домов упростят получение кредитов на утепление зданий.
В Молдове жильцам старых домов упростят получение кредитов на утепление зданий.

Согласно документу, Национальный центр устойчивой энергетики (CNED) будет гарантировать кредиты жильцов и компенсировать часть процентов так, чтобы итоговая ставка составляла не более 5% годовых, пишет rupor.md 

Это поможет проводить термоизоляцию зданий, менять системы отопления и ставить возобновляемые источники энергии, что снизит счета за коммунальные услуги.

Мера призвана помочь старым домам, построенным до 1990 года, где главными препятствиями для ремонта были нехватка залогов и дороговизна кредитов. Новый регламент дополняет уже действующую государственную Программу «Фонд энергоэффективности в жилом секторе Республики Молдова», которая предоставляет гранты на такие работы.

Источник
rupor.md logorupor
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