theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bani.md logobani
23 Сентября 2026, 16:48
1 020
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Молдове запасов дизтоплива хватит примерно на девять дней

Запасы дизельного топлива в Молдове рассчитаны примерно на девять дней, бензина — на 26–28 дней.

В Молдове запасов дизтоплива хватит примерно на девять дней.
В Молдове запасов дизтоплива хватит примерно на девять дней.

Власти следят за ситуацией на фоне сокращения доступности нефтепродуктов на международном рынке. Об этом заявил министр энергетики Дорин Жунгиету в эфире Moldova 1, передает bani.md

По словам министра, основная проблема сейчас заключается не столько в росте цен, сколько в доступности нефтепродуктов. Поставки продукции с Ближнего Востока на международные рынки становятся всё сложнее, а высокий сезонный спрос дополнительно усиливает давление на рынок.

«Не столько цена, сколько проблема в доступности продуктов на международном рынке», — отметил Жунгиету.

Ситуация особенно чувствительна для Молдовы, поскольку в стране нет собственных нефтеперерабатывающих заводов и внутренний рынок зависит от импорта.

Министр предупредил, что импортёры могут перенаправлять поставки в соседние страны, если там стоимость топлива выше.

«Импортёры или производители продают на рынках, где получают больше прибыли. Если в Румынии, Украине или Венгрии нефтепродукты на заправках стоят значительно дороже, они будут ориентироваться на эти рынки», — заявил он.

По словам Жунгиету, это в определённых условиях может привести к дефициту топлива в Молдове.

Высокое потребление также создаёт дополнительную нагрузку на рынок. Накануне в Молдову поступило около 2 400 тонн дизельного топлива и 600 тонн бензина. При этом ежедневное потребление дизтоплива составляет примерно 2 000–2 500 тонн, или почти 3 млн литров в сутки. Значительная часть топлива используется не только владельцами личного транспорта, но также сельхозпроизводителями и перевозчиками.

Министр напомнил, что похожая ситуация уже возникала в период режима повышенной готовности. Тогда в стране насчитывалось 109 автозаправочных станций, на которых отсутствовало дизельное топливо.

Для стабилизации рынка власти тогда корректировали маржи, изменяли формулу расчёта цен и упрощали транспортировку нефтепродуктов через пункты пропуска.

По словам Жунгиету, власти должны быть готовы использовать подобные механизмы и в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

«Мы должны быть осторожными и готовыми к тому, что, если кризис станет более продолжительным, у нас были рычаги для оперативного вмешательства и защиты потребителей, граждан и прежде всего экономики», — заявил министр.

Он также сообщил, что на мировом рынке уже существуют предпосылки для кризиса с поставками дизельного топлива и керосина.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
bani.md logobani
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте