В Молдове запасов дизтоплива хватит примерно на девять дней.

Запасы дизельного топлива в Молдове рассчитаны примерно на девять дней, бензина — на 26–28 дней.

Власти следят за ситуацией на фоне сокращения доступности нефтепродуктов на международном рынке. Об этом заявил министр энергетики Дорин Жунгиету в эфире Moldova 1, передает bani.md

По словам министра, основная проблема сейчас заключается не столько в росте цен, сколько в доступности нефтепродуктов. Поставки продукции с Ближнего Востока на международные рынки становятся всё сложнее, а высокий сезонный спрос дополнительно усиливает давление на рынок.

«Не столько цена, сколько проблема в доступности продуктов на международном рынке», — отметил Жунгиету.

Ситуация особенно чувствительна для Молдовы, поскольку в стране нет собственных нефтеперерабатывающих заводов и внутренний рынок зависит от импорта.

Министр предупредил, что импортёры могут перенаправлять поставки в соседние страны, если там стоимость топлива выше.

«Импортёры или производители продают на рынках, где получают больше прибыли. Если в Румынии, Украине или Венгрии нефтепродукты на заправках стоят значительно дороже, они будут ориентироваться на эти рынки», — заявил он.

По словам Жунгиету, это в определённых условиях может привести к дефициту топлива в Молдове.

Высокое потребление также создаёт дополнительную нагрузку на рынок. Накануне в Молдову поступило около 2 400 тонн дизельного топлива и 600 тонн бензина. При этом ежедневное потребление дизтоплива составляет примерно 2 000–2 500 тонн, или почти 3 млн литров в сутки. Значительная часть топлива используется не только владельцами личного транспорта, но также сельхозпроизводителями и перевозчиками.

Министр напомнил, что похожая ситуация уже возникала в период режима повышенной готовности. Тогда в стране насчитывалось 109 автозаправочных станций, на которых отсутствовало дизельное топливо.

Для стабилизации рынка власти тогда корректировали маржи, изменяли формулу расчёта цен и упрощали транспортировку нефтепродуктов через пункты пропуска.

По словам Жунгиету, власти должны быть готовы использовать подобные механизмы и в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

«Мы должны быть осторожными и готовыми к тому, что, если кризис станет более продолжительным, у нас были рычаги для оперативного вмешательства и защиты потребителей, граждан и прежде всего экономики», — заявил министр.

Он также сообщил, что на мировом рынке уже существуют предпосылки для кризиса с поставками дизельного топлива и керосина.