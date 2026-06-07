В Молдове внедрят умные счетчики для точного расчета и дистанционного контроля энергии
В ближайшие годы в Молдове массово внедрят умные счетчики, которые позволят удаленно передавать показания, обеспечат точный расчет стоимости и помогут гражданам эффективно управлять расходами на свет и тепло.
Об этом заявила госсекретарь Министерства энергетики Каролина Новак на Moldova Digital Summit 2026, передает rupor.md
По прогнозам Минэнерго, уже через пять лет процедура проверки и оплаты счетов полностью изменится. Потребители забудут о квитанциях с «приблизительными» расчетами. Жители страны смогут:
- Отслеживать потребление энергии в режиме реального времени.
- Получать персональные рекомендации по экономии в приложениях.
- Оформлять субсидии и меры господдержки в один клик.
«Для граждан это означает максимум прозрачности и контроль над расходами. Для бизнеса — предсказуемость, а для энергосистемы — точные данные для прогнозирования и планирования инвестиций», — подчеркнула Каролина Новак.
Умные счетчики станут основой для четырех ключевых ИТ-платформ, которые сейчас разрабатывает министерство энергетики:
- Интеллектуальный учет — покажет точный объем потребления.
- Национальный реестр точек потребления — зафиксирует, где именно расходуется энергия.
- Национальная платформа энергоменеджмента — поможет государству управлять ресурсами стратегически.
- Информационная система энергоэффективности (SINEE) — переведет массивы данных в реальные меры экономии.
Новая система также позволит операторам мгновенно фиксировать аварии, находить скрытые потери в сетях и анализировать поведение потребителей для балансировки нагрузок.
В Минэнерго подчеркивают: перевод критической инфраструктуры в онлайн-режим требует жесткого контроля. Внедрение новых технологий будет идти параллельно с усилением кибербезопасности, так как цифровая устойчивость сетей теперь напрямую влияет на энергетическую безопасность всей Молдовы.