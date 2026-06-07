В Молдове внедрят умные счетчики для точного расчета и дистанционного контроля энергии.

Об этом заявила госсекретарь Министерства энергетики Каролина Новак на Moldova Digital Summit 2026, передает rupor.md

По прогнозам Минэнерго, уже через пять лет процедура проверки и оплаты счетов полностью изменится. Потребители забудут о квитанциях с «приблизительными» расчетами. Жители страны смогут:

Отслеживать потребление энергии в режиме реального времени.

Получать персональные рекомендации по экономии в приложениях.

Оформлять субсидии и меры господдержки в один клик.

«Для граждан это означает максимум прозрачности и контроль над расходами. Для бизнеса — предсказуемость, а для энергосистемы — точные данные для прогнозирования и планирования инвестиций», — подчеркнула Каролина Новак.

Умные счетчики станут основой для четырех ключевых ИТ-платформ, которые сейчас разрабатывает министерство энергетики:





Интеллектуальный учет — покажет точный объем потребления. Национальный реестр точек потребления — зафиксирует, где именно расходуется энергия. Национальная платформа энергоменеджмента — поможет государству управлять ресурсами стратегически. Информационная система энергоэффективности (SINEE) — переведет массивы данных в реальные меры экономии.

Новая система также позволит операторам мгновенно фиксировать аварии, находить скрытые потери в сетях и анализировать поведение потребителей для балансировки нагрузок.

В Минэнерго подчеркивают: перевод критической инфраструктуры в онлайн-режим требует жесткого контроля. Внедрение новых технологий будет идти параллельно с усилением кибербезопасности, так как цифровая устойчивость сетей теперь напрямую влияет на энергетическую безопасность всей Молдовы.