theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos-press.md logologos-press
17 Сентября 2026, 08:10
3 528
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Молдове вложили 334 млн леев в восстановление дамб

Для снижения риска наводнений, защите инфраструктуры и жизни людей за последние годы были инициированы 16 проектов по реабилитации защитных дамб на общую сумму 334 млн леев.

В Молдове вложили 334 млн леев в восстановление дамб.
В Молдове вложили 334 млн леев в восстановление дамб.

Как сообщает министерство окружающей среды, из этих проектов 12 уже завершены, еще 4 находятся в стадии реализации, сообщает logos-press.md

Работы направлены на снижение риска наводнений для потенциально пострадавших районов, сельскохозяйственных угодий и инфраструктуры вблизи рек или зон риска. 

В частности, в районе Кахул были реконструированы две противопаводковые дамбы протяженностью 25,6 км и 23,9 км. 

Также завершены работы по реконструкции дамб в Гура-Быкулуй, район Анений-Ной, протяженностью 11,5 км, и дамбы в селе Коржова, район Криулень, протяженностью 5 км. 

В районе Штефан-Водэ завершены работы по восстановлению плотин на трех участках: 1,8 км в селе Рэскэець, 9,7 км на участке Рэскэець-Пуркарь и 10,3 км на участке Пуркарь-Оланешть. 

Также завершены работы на плотине Оланешть-Крокмаз длиной 9,7 км и на плотине Оланешть длиной 3,4 км. 

Министерство отмечает, что работы осуществляет Национальная администрация Apele Moldovei и финансируются из государственного бюджета.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
logos-press.md logologos-press
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте