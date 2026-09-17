В Молдове вложили 334 млн леев в восстановление дамб.

Для снижения риска наводнений, защите инфраструктуры и жизни людей за последние годы были инициированы 16 проектов по реабилитации защитных дамб на общую сумму 334 млн леев.

Как сообщает министерство окружающей среды, из этих проектов 12 уже завершены, еще 4 находятся в стадии реализации, сообщает logos-press.md

Работы направлены на снижение риска наводнений для потенциально пострадавших районов, сельскохозяйственных угодий и инфраструктуры вблизи рек или зон риска.

В частности, в районе Кахул были реконструированы две противопаводковые дамбы протяженностью 25,6 км и 23,9 км.

Также завершены работы по реконструкции дамб в Гура-Быкулуй, район Анений-Ной, протяженностью 11,5 км, и дамбы в селе Коржова, район Криулень, протяженностью 5 км.

В районе Штефан-Водэ завершены работы по восстановлению плотин на трех участках: 1,8 км в селе Рэскэець, 9,7 км на участке Рэскэець-Пуркарь и 10,3 км на участке Пуркарь-Оланешть.

Также завершены работы на плотине Оланешть-Крокмаз длиной 9,7 км и на плотине Оланешть длиной 3,4 км.

Министерство отмечает, что работы осуществляет Национальная администрация Apele Moldovei и финансируются из государственного бюджета.