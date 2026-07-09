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rupor.md logorupor
9 Июля 2026, 20:32
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В Молдове ускорят выдачу разрешений на строительство стратегических энергообъектов

В Молдове сроки согласования крупных энергетических проектов, создаваемых совместно со странами Евросоюза, будут сокращены за счет введения приоритетного режима и принципа «одного окна».

В Молдове ускорят выдачу разрешений на строительство стратегических энергообъектов.
В Молдове ускорят выдачу разрешений на строительство стратегических энергообъектов.

Соответствующий законопроект в первом чтении принял парламент. Новые меры, как отмечают власти, помогут устранить бюрократические барьеры и укрепить энергетическую безопасность страны, сообщает пресс-служба парламента, передает rupor.md

Законопроект, подготовленный Министерством энергетики, переносит в национальное законодательство регламент ЕС о трансевропейской энергетической инфраструктуре. Необходимость изменений вызвана региональными структурными сдвигами, международными обязательствами Молдовы и потребностью в защите энергосистемы. Закон об энергетике дополнят специальной главой, которая введет особый юридический режим для ускоренного утверждения стратегически важных объектов.

Главное новшество — создание единого пункта контакта для инвесторов. Также будут установлены жесткие максимальные сроки для каждого этапа получения разрешений, а между ведомствами наладится автоматическая координация. Сейчас из-за бумажной волокиты и необходимости обращаться в множество разных структур согласование таких проектов длится в среднем около трех лет. Реформа призвана исключить простои, убрать административные барьеры и сделать инвестиционный процесс предсказуемым.

Помимо этого, новые нормы четко прописывают, как применять действующее законодательство к энергетическим объектам, которые официально признаны общественно полезными и имеют национальное значение.

В ближайшее время законопроект будет передан депутатам на рассмотрение во втором чтении. Новые правила официально вступят в силу сразу после того, как документ будет окончательно принят и опубликован в «Официальном мониторе».

Источник
rupor.md logorupor
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