В Молдове упростят e-commerce и цифровые услуги: представлен новый пакет реформ.

Министерство экономического развития и цифровизации (MDED) представило масштабный пакет мер по цифровизации и дерегулированию, направленный на развитие цифровой экономики и электронной коммерции в Республике Молдова.

Инициатива была вынесена на общественные консультации и включает в себя проект закона и проект постановления правительства. По данным ведомства, цель реформы — устранение административных, операционных и налоговых барьеров, которые сдерживают развитие современных бизнес-моделей, передает rupor.md

В министерстве отмечают, что предложенные изменения направлены на сокращение затрат бизнеса на соблюдение требований законодательства и создание более предсказуемой и гибкой среды для предпринимателей. Особый акцент сделан на ускорении процессов цифровизации, переходе к электронным документам и упрощении взаимодействия компаний с государственными органами.

Одним из ключевых направлений реформы является поддержка электронной коммерции и почтового экспорта. В частности, предлагается упростить процедуру возврата НДС в e-commerce за счёт признания декларации CN23 и электронных транспортных документов. Также планируется освободить операторов электронной торговли, не имеющих физической инфраструктуры, от фиксированного местного налога, что должно снизить их издержки и стимулировать развитие онлайн-бизнеса.

Отдельное внимание в пакете уделено регулированию новых цифровых моделей бизнеса. Речь идёт о создании более чётких правил налогообложения и функционирования продаж через социальные сети, такие как Instagram и Facebook Shop, а также о правовом определении схем dropshipping «внешний-внешний», при которых товары перемещаются между партнёрами за пределами страны. Кроме того, предлагается уточнить порядок признания доходов, полученных через международные цифровые платформы, включая Google Play и App Store.

Реформа также предусматривает дальнейшую цифровизацию внутренних процессов компаний. В частности, предприятиям может быть предоставлена возможность полностью переходить на электронный документооборот, включая цифровое архивирование и последующее уничтожение бумажных носителей. Дополнительно вводится возможность ведения личных электронных карточек по охране труда, что должно снизить административную нагрузку на работодателей.

В рамках пакета также предлагаются изменения, направленные на развитие финансовых технологий и цифровых сервисов доверия. Речь идёт о создании упрощённого режима для небольших платёжных организаций с более низкими требованиями к капиталу, что должно стимулировать развитие стартапов в FinTech-секторе. Кроме того, обсуждается снятие отдельных ограничений на использование квалифицированной электронной подписи и расширение возможностей частных поставщиков цифровых услуг, а также внедрение онлайн-инструментов для проверки названий компаний и усиление защиты бизнеса от необоснованных претензий и спорных списаний.

По словам представителей министерства, пакет реформ охватывает около 90 нормативных актов и направлен на приближение законодательства Республики Молдова к стандартам Европейского союза. Вице-премьер, министр экономического развития и цифровизации Евгений Осмокеску отметил, что предлагаемые изменения должны упростить ведение бизнеса, снизить давление на предпринимателей и повысить привлекательность страны для инвестиций в цифровую экономику и электронную коммерцию.