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Infotag.md logoInfotag
21 Сентября 2026, 07:27
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В Молдове цены производителей промышленной продукции в августе выросли на 0,1%

Цены производителей промышленной продукции в Республике Молдова в августе выросли на 0,1% по сравнению с июлем. Об этом сообщило Национального бюро статистики, отметив, что с начала 2026 г. цены увеличились на 0,7%.

В Молдове цены производителей промышленной продукции в августе выросли на 0,1%.
В Молдове цены производителей промышленной продукции в августе выросли на 0,1%.

Бюро отмечает, что по сравнению с августом 2025 г. цены на продукцию промышленности выросли на 0,2%, пишет infotag.md

В добывающей промышленности цены производителей выросли на 0,5% по сравнению с июлем 2025 г., на 7,8% - по сравнению с декабрем 2025 г. и на 8,1% - по сравнению с августом 2025 г.

В обрабатывающей промышленности в августе цены производителей промышленной продукции выросли на 0,1% по сравнению с июлем 2025 г. А по сравнению с декабрем 2025 г. – на 1,8%. В сравнении с августом 2025 г. рост цен составил 1,2%. 

В энергетическом секторе в августе 2026 г. цены производителей остались на уровне июля 2025 г., а по сравнению с декабрем 2025 г. снизились на 12,8%. В сравнении с августом 2025 г. цены снизились на 12,9%.

В августе текущего года по сравнению с июлем 2025 г. цены производителей в основных отраслях промышленности, согласно классификации Евросоюза, развивались следующим образом: в отрасли промежуточных товаров (за исключением энергоносителей) и в отрасли товаров длительного пользования цены выросли на 0,2% каждая. В отрасли потребительских товаров рост достиг 0,1%.

В то же время в отрасли капитальных товаров цены остались на уровне июля 2026 г.

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