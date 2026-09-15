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bani.md logobani
15 Сентября 2026, 21:17
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В Молдове создадут ведомство для госпроектов с годовым бюджетом 46,5 млн леев

В Республике Молдова появится новое публичное учреждение для управления стратегическими инфраструктурными проектами.

В Молдове создадут ведомство для госпроектов с годовым бюджетом 46,5 млн леев.
В Молдове создадут ведомство для госпроектов с годовым бюджетом 46,5 млн леев.

Согласно проекту постановления правительства, расходы на его функционирование оцениваются в 46,5 млн леев ежегодно, передает bani.md

Новая структура получит название Офис по внедрению стратегических проектов национальной инфраструктуры и объединит в себе функции, которые сейчас выполняют несколько ведомств. Проект постановления предусматривает поглощение новым офисом трех существующих структур:

  • Офиса по управлению программами внешней помощи.
  • Подразделения по координации, внедрению и мониторингу проектов в области здравоохранения.
  • Подразделения по внедрению проекта строительства пенитенциарного учреждения в Кишиневе.

В новом учреждении будут работать 26 сотрудников: директор, заместитель директора, пять начальников служб и 19 специалистов. Они распределятся по пяти службам, отвечающим за:

  • Закупки и управление контрактами.
  • Проектирование и технический надзор.
  • Внедрение и мониторинг проектов.
  • Финансы и бухгалтерию.
  • Юридическую сферу, человеческие ресурсы и документооборот.

Большая часть предполагаемых расходов пойдет на оплату труда — на фонд заработной платы предусмотрено 38,5 млн леев в год. Еще 5 млн леев планируется потратить на содержание офиса, информационные технологии и транспорт, а 3 млн леев — на внешнюю техническую помощь (субподряд специализированных международных команд).

Документ также предусматривает возможность выплаты дополнительной надбавки к зарплате в размере до 150% от должностного оклада для персонала, который непосредственно занимается внедрением стратегических проектов национальной инфраструктуры.

Согласно пояснительной записке, реорганизация предлагается на фоне роста числа и сложности стратегических проектов, находящихся в процессе подготовки и реализации. Авторы проекта утверждают, что нынешняя институциональная структура не обладает достаточным потенциалом для управления существующим портфелем, а сами проекты сейчас администрируются разрозненными ведомствами.

Новый Офис переймет функции, полномочия и права трех реорганизуемых структур в том, что касается внедрения, координации, мониторинга и отчетности. К нему перейдут права и обязательства по кредитным и грантовым соглашениям, находящиеся в процессе исполнения контракты, имущество, финансовые средства, бухгалтерский учет, архив и проектная документация.

В то же время управление ресурсами инвестиционных кредитных линий и функции перекредитования будут переданы Организации по развитию предпринимательства (ODA).

Проект также оговаривает, что три реорганизуемые структуры продолжат свою работу до официальной регистрации изменений. В этот переходный период реализация текущих проектов, а также связанные с ними платежи и выплаты прерываться не будут.

Учредителем нового ведомства выступит Государственная канцелярия, которая будет осуществлять эти функции от имени государства. Директор Офиса будет назначаться на четырехлетний срок приказом генерального секретаря правительства.

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Источник
bani.md logobani
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