В Молдове создадут ведомство для госпроектов с годовым бюджетом 46,5 млн леев.

В Республике Молдова появится новое публичное учреждение для управления стратегическими инфраструктурными проектами.

Согласно проекту постановления правительства, расходы на его функционирование оцениваются в 46,5 млн леев ежегодно, передает bani.md

Новая структура получит название Офис по внедрению стратегических проектов национальной инфраструктуры и объединит в себе функции, которые сейчас выполняют несколько ведомств. Проект постановления предусматривает поглощение новым офисом трех существующих структур:

Офиса по управлению программами внешней помощи.

Подразделения по координации, внедрению и мониторингу проектов в области здравоохранения.

Подразделения по внедрению проекта строительства пенитенциарного учреждения в Кишиневе.

В новом учреждении будут работать 26 сотрудников: директор, заместитель директора, пять начальников служб и 19 специалистов. Они распределятся по пяти службам, отвечающим за:

Закупки и управление контрактами.

Проектирование и технический надзор.

Внедрение и мониторинг проектов.

Финансы и бухгалтерию.

Юридическую сферу, человеческие ресурсы и документооборот.

Большая часть предполагаемых расходов пойдет на оплату труда — на фонд заработной платы предусмотрено 38,5 млн леев в год. Еще 5 млн леев планируется потратить на содержание офиса, информационные технологии и транспорт, а 3 млн леев — на внешнюю техническую помощь (субподряд специализированных международных команд).

Документ также предусматривает возможность выплаты дополнительной надбавки к зарплате в размере до 150% от должностного оклада для персонала, который непосредственно занимается внедрением стратегических проектов национальной инфраструктуры.

Согласно пояснительной записке, реорганизация предлагается на фоне роста числа и сложности стратегических проектов, находящихся в процессе подготовки и реализации. Авторы проекта утверждают, что нынешняя институциональная структура не обладает достаточным потенциалом для управления существующим портфелем, а сами проекты сейчас администрируются разрозненными ведомствами.

Новый Офис переймет функции, полномочия и права трех реорганизуемых структур в том, что касается внедрения, координации, мониторинга и отчетности. К нему перейдут права и обязательства по кредитным и грантовым соглашениям, находящиеся в процессе исполнения контракты, имущество, финансовые средства, бухгалтерский учет, архив и проектная документация.

В то же время управление ресурсами инвестиционных кредитных линий и функции перекредитования будут переданы Организации по развитию предпринимательства (ODA).

Проект также оговаривает, что три реорганизуемые структуры продолжат свою работу до официальной регистрации изменений. В этот переходный период реализация текущих проектов, а также связанные с ними платежи и выплаты прерываться не будут.

Учредителем нового ведомства выступит Государственная канцелярия, которая будет осуществлять эти функции от имени государства. Директор Офиса будет назначаться на четырехлетний срок приказом генерального секретаря правительства.